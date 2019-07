Les finales de la Coupe du monde de Fortnite approchent à grands pas. Pour l'occasion, Epic Games permettra aux joueurs de regarder l’événement directement dans le Battle Royale. La vidéo s'affichera par défaut : il faudra cliquer pour la faire disparaître. Heureusement, le choix se garde en mémoire.

Plus de trois mois après le début des phases de qualification, les finales de la Coupe du monde de Fortnite sont enfin sur le point de commencer. Les concurrents s’affronteront à partir du 26 juillet et Epic Games a prévu une surprise pour cette occasion. Dans un communiqué de presse publié le 22 juillet, le studio a annoncé le lancement d’un système de diffusion en PiP (Picture in Picture) dans son jeu. En clair, la retransmission de la Fortnite World Cup pourra être intégrée dans une fenêtre en bas de l’écran pendant les parties.

Cette nouvelle fonctionnalité sera intégrée dans les options du jeu dès le début des finales et il suffira d’un clic pour lancer la vidéo (qui sera activée par défaut) ou la faire disparaître. Le stream principal, c’est-à-dire celui contrôlé par les présentateurs, ne sera pas le seul à être accessible : une section du menu permettra de sélectionner un joueur en particulier pour le suivre tout au long du match.

Une fonctionnalité vraiment utile ?

En lançant la diffusion en PiP, Epic veut permettre à sa communauté de continuer à jouer sans manquer les grands moments de la compétition. Et veut également faire de la pub à son événement phare. Cela dit, l’utilité de ce mode peut être remise en question. Dans un Battle Royale, il faut toujours être attentif, sous peine de se faire éliminer, et un stream n’aide pas vraiment à se concentrer. Même en étant placée en bas de l’écran, la fenêtre risque non seulement de distraire les joueurs, mais aussi de cacher un adversaire.

Pour celles et ceux qui veulent jouer sans se prendre la tête, l’utilisation d’un second appareil pour streamer la Coupe paraît plus pratique. En plus d’accéder à une vidéo qui ne cache pas une partie de l’écran, ils pourront choisir un stream diffusé dans leur langue. Epic a en effet précisé que seuls les commentaires anglais seraient disponibles, et sans sous-titres. La diffusion PiP devrait donc plaire à ceux qui n’ont ni second écran ni smartphone, mais elle a beaucoup moins d’intérêt pour les autres.