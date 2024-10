Lecture Zen Résumer l'article

Epic Games renforce le contrôle parental pour Fortnite. Il est désormais possible de gérer le temps de jeu, directement depuis le compte.

Quand mes neveux viennent en vacances chez leur grand-mère, ils passent beaucoup — trop ? — de temps sur Fortnite. Ils sont la cible du Battle Royale d’Epic Games et j’imagine que tous leurs camarades y jouent. C’est la génération Fortnite, soit des enfants qui ont entre 10 et 14 ans. Mais attention à l’addiction que cela peut engendrer : on finit une partie puis on en recommence une autre, pendant que le temps défile à vive allure. Quand on est jeune, on n’a pas forcément cette notion en tête — sachant que Fortnite a déjà été condamné pour des pratiques commerciales très agressives auprès des enfants.

Voilà pourquoi Epic Games améliore son contrôle parental, découvre-t-on dans un communiqué publié le 1er octobre. La nouvelle mesure prise par la multinationale vise à limiter le temps de jeu de ses enfants quand on est parent, de manière à éviter les débordements. Le tout passe directement par le compte Epic Games, alors qu’il était auparavant nécessaire de s’en remettre aux contrôles parentaux des différentes plateformes (exemple : Xbox).

Comment gérer le temps de jeu des enfants dans Fortnite ?

Le contrôle parental de Fortnite, qui vaut aussi pour l’Unreal Editor pour Fortnite, passe par l’Epic Account Portal. De cette manière, il sera appliqué à tous les appareils sur lesquels joue votre enfant. L’entreprise stipule à ce sujet : « Les contrôles de limite de temps fonctionnent sur toutes les consoles et tous les appareils. Tant que l’enfant utilise le même compte sur tous les appareils, la limite définie par les parents sera en vigueur pour Fortnite et UEFN ». C’est donc un outil universel, qui outrepasse ceux proposés par les constructeurs sur les différents appareils.

Pour piloter le temps de jeu, il faut se rendre dans l’onglet « Contrôle parental » (accessible via un code PIN), puis « Limites de temps ». Ici, vous pourrez gérer finement aussi bien les plages horaires que le temps de jeu autorisé, pour chaque jour de la semaine. Vous pouvez par exemple autoriser votre enfant à jouer 30 minutes à Fortnite le mercredi entre 11h et 12h, et entre 16h et 17h30. « Si un parent définit une limite de temps, son enfant commencera à voir des notifications dans le jeu lorsqu’il lui restera 30 minutes dans Fortnite et UEFN », fait savoir Epic Games.

Si votre progéniture a été sage, elle pourra éventuellement vous demander quelques minutes supplémentaires, mais ce sera à vous d’en décider. Notez qu’il vous est également possible d’obtenir un rapport de temps de jeu (vous pourrez le recevoir par mail, à un rythme hebdomadaire), pour voir plus précisément quand et combien de temps votre enfant joue. Des statistiques qui peuvent s’avérer pertinentes pour mieux piloter votre supervision.

