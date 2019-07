Sigma sera le nouveau personnage jouable sur Overwatch. Blizzard a dévoilé le héros le 22 juillet.

C’est par un court message que Blizzard avait commencé à évoquer le prochain héros à rejoindre la liste des personnages jouables sur Overwatch. Dans une courte vidéo publiée le 20 juillet sur Twitter, on voit Jeff Kaplan, le directeur du jeu, s’apprêter à annoncer quelque chose avant de disparaître dans une espèce de trou noir. Un énigmatique message était également publié : « + ⋜ π ⩲ ♪♫ \ + ≠ ».

Finalement, le mystère a été levé deux jours plus tard. Une vidéo, cette fois mise en ligne sur YouTube, annonce l’arrivée du 31ème héros d’Overwatch (et le 10ème ajouté au jeu), un bien étrange scientifique répondant au nom de Sigma. Si on ne connaît encore rien de ses capacités, on devine à la façon dont il a été introduit et aux éléments donnés dans sa vidéo de présentation qu’il est capable de manipuler la gravité.

Une expérience qui tourne mal

Selon la présentation faite par Blizzard, Sigma est un « astrophysicien excentrique qui espère percer les secrets de l’univers, sans réaliser qu’il est en train de se transformer en une arme vivante ». Il apparaît clairement comme un allié des membres de La Griffe — qui sont les méchants du jeu, dont sont membres Fatale et Faucheur par exemple — et donc comme un ennemi d’Overwatch.

Son histoire racontée en vidéo montre que les expériences conduites par Sigma sur la matière, la masse, la densité, le mouvement et la gravité ont fini par très mal tourner — il cherchait à maîtriser les trous noirs — au point de détruire complètement sa santé mentale. Il semble désormais avoir de multiples personnalités et son corps lui-même a également été profondément affecté.

Un rôle encore incertain

Le rôle qu’aura Sigma en jeu n’est pas encore tout à fait clair. Si l’on jette un œil aux rôles occupés par les personnages qui ont été ajoutés en jeu après sa sortie, on relève qu’il y a une majorité de héros de type attaque (DPS) et soutien (support). Il n’y a que deux tanks sur les dix nouveaux personnages. À des fins d’équilibrage, peut-être que Sigma aura un rôle de tank.

Sigma désigne aussi une lettre grecque (Σ) utilisée dans des équations, ce qui est tout à fait à propos dans le cas d’un astrophysicien. Il est le deuxième héros annoncé en 2019. En mars dernier, Blizzard annonçait l’arrivée de Baptiste, un héros de type support. La date de sortie de Sigma n’est pas encore connue. Ses capacités devraient être divulguées dans les prochains jours par l’éditeur.