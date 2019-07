La série Stranger Things a fait son retour avec une troisième saison. L'événement a été fêté par Microsoft avec le lancement d'une application Windows 1.11.

La série à succès Stranger Things est de retour sur Netflix depuis le 4 juillet dernier. L’action prenant place en 1985, Microsoft y a vu une bonne occasion de faire plaisir aux nostalgiques de cette époque avec la sortie de Windows 1.11 le 8 juillet. Cette application gratuite pour ordinateurs, absente du store français pour l’instant, inclut notamment les logiciels qui ont fait le succès du système d’exploitation comme Paint et Write. L’interface reprend le style de l’époque, tout en pixels et en couleurs vives.

Il ne faut pas s’y tromper : le lancement de Windows 1.11 est lié au partenariat entre Microsoft et la production de Stranger Things. L’application a donc surtout vocation à accompagner la sortie de la série et la firme ne s’en cache pas. S’il prend la forme de l’ancienne version du système d’exploitation, Windows 1.11 est plus proche d’un jeu vidéo que d’une refonte du logiciel. Sur le Microsoft Store, sa description est claire à ce sujet : « Découvrez les mystères et les secrets qui rongent Hawkins, débloquez des contenus uniques et des easter eggs, jouez à des jeux rétros et des puzzles. »

Le lancement du « Camp Know Where »

Avec Windows 1.11, Microsoft fait la promotion de Stranger Things, mais ce partenariat va dans les deux sens. Un placement de produit de la firme était passé inaperçu jusqu’ici : la casquette et le t-shirt « Camp Know Where » que porte Dustin dans la saison 3. Comme l’a annoncé Microsoft au moment de la sortie de Windows 1.11, ce nom correspond à un programme qui sera mis en place pendant l’été, à partir du 20 juillet, dans plusieurs magasins.

Les participants pourront notamment créer des courts-métrages inspirés de Stranger Things avec les technologies de Microsoft et coder un jeu d’arcade. Le programme ne sera malheureusement pas disponible en France : les magasins qui accueilleront les « Camp Know Where » ne se trouvent qu’aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.