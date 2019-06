Las de voir toujours la même chose sur YouTube ? Numerama vous propose chaque mois cinq chaînes YouTube originales, ludiques et passionnantes. Et puisque le bac a lieu ce mois-ci, nous vous proposons une sélection dédiée aux révisions.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Maths Yvan Monka

Les mathématiques tiennent une place à part dans l’enseignement. D’excellents résultats dans cette matière ouvrent bien des portes pour les études post-bac. Aussi est-il crucial de ne pas se manquer, surtout si l’on est dans une filière où le coefficient est particulièrement élevé. Pour vous aider à réviser, Yvan Monka, professeur de mathématiques au lycée, anime depuis quatre ans une chaîne YouTube.

Si vous passez le bac, il vous faudra un peu farfouiller pour trouver les vidéos qui vous plaisent le plus : l’instituteur propose en effet des contenus variés et pour différents niveaux, jusqu’à la sixième. Mais il n’est jamais inutile de revoir certaines notions des programmes précédents ! Outre des cours et des exercices, la chaîne a quelques autres formats sur l’enseignement et la profession.

Histoire/Géo Esla Juston

Certes, c’est une chaîne qui n’a plus reçu aucune nouvelle vidéo depuis un an. Il n’empêche : Elsa Juston, professeur d’histoire-géographie, propose assez de contenus pour pouvoir revoir plusieurs points au programme : les USA et le monde depuis 1945, Ressources et conflits au Sahara, ou encore la gouvernance de l’Union européenne depuis le Traité de Maastricht.

Il est intéressant de noter que certains thèmes sont déclinés et adaptés selon les filières : ainsi, une première série de trois vidéos sur les États-Unis et le monde depuis la seconde guerre mondiale s’adresse aux élèves en terminale S, tandis qu’une seconde série, qui a aussi trois vidéos, a été tournée pour les élèves de L et de ES. Ne vous trompez pas dans le choix de vos visionnages !

SVT SVT71

Ah ! Les sciences de la vie et de la terre, avec ses moments de dissection en classe… Un rude passage pour une partie des élèves. Aussi, attention à la chaîne qui va suivre : SVT71 fournit quelques vidéos montrant les entrailles de cadavres d’animaux. Il peut s’agir parfois d’un organe (un poumon, un cœur) ou bien de tout un animal (une grenouille, un maquereau). Bref, ça peut remuer.

Sinon, la chaîne propose d’autres contenus, comme une série de vidéos explicatives sur les volcans (vous aurez même un petit guide pour concevoir votre propre volcan effusif !), des schémas sur des points du cours (rétroaction, l’autopolyploidisation ou l’arc réflexe TS) et aussi des explications pour bien se servir du matériel — comme d’une loupe binoculaire ou d’un microscope.

Français Le Bac Français

Je crois que l’on ne pourra pas faire plus explicite comme nom de chaîne. Le Bac Français est là pour… vous préparer au baccalauréat de littérature. La chaîne, qui s’adresse d’abord aux élèves de Première, se compose de quatre grands formats : des explications méthodologiques (oral, dissertation, commentaire composé…), de la lecture analytique, de la culture littéraire et des présentations d’œuvres.

Il est amusant de constater que les années ont beau passer, ce sont toujours plus ou moins les mêmes œuvres littéraires qui reviennent. Si vous avez passé le bac il y a quelques (dizaines ?) d’années, peut-être reconnaitrez-vous certains des romans que l’on vous avait demandés d’étudier.

Économie Heu?reka

C’est sans doute une chaîne qui s’adressera avant tout à celles et ceux qui passent le bac ES. Néanmoins, la chaîne Heu?reka, qui traite donc d’économie, pourra intéresser aussi les élèves des autres filières, dans le cas où il leur faudrait manipuler des données chiffrées — on pense avant tout à la géographie, s’il est question de parler de l’économie d’un pays ou d’une région du monde.

On parle d’euros, de revenu de base, de produits dérivés, de croissance et de PIB, mais aussi d’actions et de dividendes, de subprimes, de Milton Friedman, de pétrole et de bien d’autres choses plus ou moins pointues, comme le quantitative easing ou le trading haute fréquence. Cela ne fera pas du téléspectateur un golden boy de Wall Street, mais peut-être un élève rendant une copie correcte aux épreuves.

Sachez qu’en mai, nous vous avions suggéré de suivre les chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Mestre Thibaut (Game of Thrones), Hugo Lisoir (espace), La Tronche en Biais (zététique), String Theory (sciences) et Castor Mother (animaux). Si aucune ne vous plaît, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois de mars et avril. Sinon, il faudra attendre la prochaine édition !