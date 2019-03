Las de voir toujours la même chose sur YouTube ? Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et passionnantes. Et cette fois-ci, nous parlons de jouets, de sciences et de bricolage.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Fouloscopie Fouloscopie

Voilà une toute nouvelle chaîne YouTube qui fait son apparition dans notre sélection mensuelle. Une chaîne jeune, mais prometteuse car elle s’intéresse à la science du comportement des foules : paniques, mouvement de foule, propagation de rumeurs, réseaux sociaux, intelligence collective. D’où son nom, Fouloscopie, astucieux mot-valise pour désigner son objet d’étude.

La chaîne étant récente, vous aurez rapidement fait le tour des vidéos en une petite heure. Mais le vidéaste, Mehdi, devrait avoir de quoi alimenter son espace pendant un moment : il faut dire que l’intéressé est un expert de son domaine. Il est chercheur en science cognitive à l’institut Max Planck de Berlin. Et à l’heure des fake news, plusieurs de ses vidéos abordent justement la problématique des rumeurs.

The Small Workshop The Small Workshop

Le bricolage est votre passion ? Vous aimez mettre les mains dans le cambouis ? Vous ne reculez jamais devant un guide do it yourself ? Ou peut-être trouvez-vous tout simplement fascinantes ces vidéos de fabrication en tout genre que l’on trouve sur YouTube. Parmi les chaînes qui occupent ce créneau, celle de The Small Workshop a retenu notre attention.

Son truc ? Fabriquer (ou restaurer) des outils artisanaux en bois ou en métal dans son atelier. Ici un couteau, là une cuillère, ou bien une remise en état d’une pince ou d’un hachoir. Autre particularité de la chaîne, ces projets d’atelier ne sont accompagnés d’aucun commentaire audio ou de musique de fond. Pour un peu, on a peut-être là un concept d’ASMR pour fan de bricolage.

Kaelbel Kaelbel

Qui a dit que les vidéos dédiées à la tech ne devaient être produites et animées que par des hommes ? Certainement pas Charlotte, alias Kaelbel ! Voilà bientôt deux ans que cette vidéaste parle de gadgets et de nouvelles technologies, en lien ou non l’actualité. Mais il arrive aussi parfois que l’intéressée propose des sujets différents, comme des explorations urbaines ou les perles du bac.

Parmi les dernières vidéos concoctées par Kaelbel sur la tech, on trouve une vidéo présentant un drone contrôlable à la main (que vous retrouverez ci-dessous), un test de casque audio qui vibre, la découverte d’une souris silencieuse ou encore un classement des accessoires les plus pertinents pour l’iPhone. Et si la tech vous intéresse peu, il y a heureusement d’autres contenus proposés.

ArkeoToys ArkeoToys

Contrairement à ce que son nom laisse penser, la chaîne ArkeoToys est tenue par un Français. Son truc ? Exhumer les jouets de l’enfance — en réalité, surtout l’enfance de celles et ceux qui ont vu le jour dans les années 70, 80 et 90, désolé la génération Y ! — et vous raconter des anecdotes à leur sujet. Peut-être même en avez-vous possédé certains quand vous étiez plus jeune.

Souvenez-vous : déjà à l’époque, les cours de récré étaient soumises à des modes aussi vives qu’éphémères. Si les jeunes générations contemporaines se sont enflammées pour les hand spinners et la pâte gluante Slime, les plus anciennes ont aussi été frappées par des tendances du même genre : c’est le cas des pogs ou des jojo’s.

J'm'énerve pas, j'explique J’m’énerve pas, j’explique

S’il existe déjà plusieurs chaînes francophones dédiées aux sciences sur YouTube, dont certaines sont particulièrement regardées — on pense par exemple à la chaîne E-Penser –, il est heureux de voir se lancer régulièrement de nouveaux vidéastes. C’est le cas de la chaîne J’m’énerve pas, j’explique, qui a vu le jour en 2017.

La chaîne compte aujourd’hui dix vidéos, dont la majorité concerne l’espace : âge et taille de la Terre, découverte des planètes du Système solaire, le centre du Soleil ou encore le vide intersidéral. On trouve aussi quelques vidéos scientifiques abordant d’autres thématiques, comme les matériaux (pourquoi le verre est-il transparent), le tout servi avec moult schémas et graphiques pour mieux illustrer le propos du vidéaste.

Sachez qu’en février, nous vous avions suggéré de suivre les chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Zaroide (esport), Stupid Economics (économie), Scinéma (cinéma), Comme un pingouin dans le désert (autoconstruction) et Math en vidéo (mathématiques). Si aucune ne vous plaît, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois de décembre et de janvier. Sinon, il faudra attendre la prochaine édition !