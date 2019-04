Las de voir toujours la même chose sur YouTube ? Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et passionnantes. Et cette fois-ci, nous parlons de bricolage, d'épopée ferroviaire et d'échecs.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Le Ferrovipathe Le Ferrovipathe

Vous n’avez rien compris au Grand Paris Express ? L’histoire des gares parisiennes vous intrigue ? Vous voulez parcourir l’évolution du RER au fil des ans ? Si vous avez répondu par l’affirmative à toutes ces questions, la chaîne Ferrovipathe devrait figurer dans vos abonnements sur YouTube. Si ce n’est pas le cas, il est temps de réparer cet oubli.

Comme son nom l’indique, la chaîne est dédiée à tout ce qui a trait au domaine ferroviaire — exclusivement français aujourd’hui, mais libre à la chaîne d’explorer le rail étranger. La chaîne est jeune (elle n’a même pas un an) et les vidéos sont rares, mais son catalogue doit s’étoffer : Le Ferrovipathe promet notamment de parler des secrets du métro parisien et de visiter des voies abandonnées.

Blitz Stream Blitz Stream

Si nous vous disons Magnus Carlsen, Bobby Fischer ou bien Viswanathan Anand, vous répondez… vous ne savez pas ? Et si nous vous disons Garry Kasparov ? Vous l’avez sans doute compris à présent, c’est une chaîne consacrée aux échecs que nous allons mettre en avant. Son nom ? Blitz Stream, en référence au blitz, nom qui désigne les parties rapides entre joueurs.

Disons-le tout net : si vous n’avez pas de bonnes bases aux échecs, vous risquez vite de décrocher. Kevin Bordi, l’auteur de la chaîne, propose en effet beaucoup de parties commentées, au cours desquelles il ne peut pas expliquer les règles en même temps. Ce n’est en effet pas son propos. Mais si vous avez un petit niveau et que vous souhaitez progresser, vous pourriez bien découvrir quelques coups.

Chat Sceptique Chat Sceptique

Nathan est Belge. Nathan vit à Bruxelles. Nathan est également docteur en sciences, spécialisé dans les statistiques. Nathan aime les chats. Mais surtout, Nathan est sceptique. Aussi a-t-il décidé de lancer sa chaîne YouTube, appelée Chat Sceptique (forcément !), pour montrer aux autres l’importance de garder du recul sur ce qui est dit ou montré.

Pour la petite histoire, le travail de Nathan a déjà été évoqué dans les colonnes de Numerama puisqu’il est connu pour avoir animé une autre chaîne, aujourd’hui délaissée : la statistique expliquée à mon chat. La chaîne Chat Sceptique étant toute récente (elle n’a que quatre mois), ne vous attendez pas à une profusion de contenus : mais il y a de quoi se mettre sous la dent.

FastGoodCuisine FastGoodCuisine

Bon, d’accord : FastGoodCuisine n’est pas tout à fait une chaîne YouTube que l’on pourrait de petite. Née en 2012, elle compte pas loin d’un demi-milliard de vues et les vidéos qui sont proposées ont aujourd’hui un degré de professionnalisme indéniable. Cependant, la variété des émissions proposées par Charles, l’auteur de la chaîne, et le rythme soutenu de publication plaident en sa faveur.

Sur FastGoodCuisine, Charles propose des recettes rapides et faciles à reproduire à la maison — du moins, si vous n’êtes pas comme une poule face à un couteau lorsque vous vous retrouvez aux fourneaux –, mais aussi des astuces culinaires et des émissions plus divertissantes, avec des découvertes ou des affrontements, comme celui où il a rivalisé avec le vidéaste Hugo Posay.

Ursus Discursus Ursus Discurus

Vous n’êtes pas trop cuisine, mais plutôt bricolage. La chaîne Ursus Discursus est là pour vous. Vous y trouvez des guides, des astuces et des projets à réaliser vous-même. Vous voulez fabriquer un graveur laser pour moins de 30 euros ? C’est possible. Vous avez bloqué une vis abîmée dans son emplacement ? Aucun problème. Vous ne savez pas quoi faire de vos capsules de bière ? Faites-en des pendentifs.

C’est vraiment l’ode à la débrouille sur Ursus Discursus. Pour les amoureux de gadgets un peu futuristes et high-tech, vous trouverez aussi des vidéos pour fabriquer un projecteur d’hologramme miniature, une batterie externe, une brosse à dents électrique ou bien une caméra de vision nocturne. Il ne vous reste plus qu’à passer en mode manuel dans votre atelier de bricolage.

Sachez qu’en mars, nous vous avions suggéré de suivre les chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Fouloscopie (comportement des foules), The Small Workshop (bricolage), Kaelbel (gadgets), ArkeoToys (jouets) et J’m’énerve pas, j’explique (sciences). Si aucune ne vous plaît, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois de janvier et février. Sinon, il faudra attendre la prochaine édition !