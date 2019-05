Le dernier épisode de Game of Thrones sera diffusé le 20 mai. Voici ce qu'on peut en attendre.

Game of Thrones est bientôt finie. Le dernier épisode de la série sera diffusé lundi 20 mai, sur les différentes plateformes de streaming ou VOD. Il reste encore de nombreuses questions en suspens et des prophéties qui ne se sont pas réalisées.

Attention, cet article contient des spoilers sur tous les épisodes de toutes les saisons de Game of Thrones. Si vous en avez manqué, il est encore temps de cliquer sur la petite croix rouge en haut à droite de l’écran (et de revenir plus tard).

À quoi sert Bran Stark ?

On ne va pas se mentir, s’il y a bien une question que l’on se pose tous et toutes après avoir vu les 5 premiers épisodes de la saison 8, c’est : est-ce que Bran Stark va finalement servir à quelque chose ?

Les deux grosses batailles que l’on attendait durant la dernière saison sont terminées. Les armées de Daenerys Targaryen et Jon Snow ont décimé l’armée des morts, puis celle de Cersei Lannister. Le problème, c’est que Bran n’a servi à rien dans toute cette histoire. Et on commence à se demander si on l’a vraiment regardé jouer à l’ornithologue pendant 7 saisons pour… rien.

Bran est devenu une corneille à 3 yeux il y a maintenant plusieurs épisodes. Cela lui octroie un don important : il peut se promener dans le passé, le présent ou le futur, et prendre possession de certaines personnes. Dans l’épisode 3, on pensait qu’il se servirait de l’une de ces facultés pour causer la défaite du roi des Marcheurs blancs mais raté, c’est sa sœur qui l’a poignardé (il a, au mieux, servi d’appât…). Dans l’épisode 5, on ne l’a même pas vu — bien que plusieurs spectateurs pensent que le cheval blanc que voit Arya à la fin a été envoyé par Bran.

What are the odds Bran Stark warged into the horse to get Arya the f**k out of there #GameofThrones pic.twitter.com/bJLMPFqXw8 — Jackie (@Jackieannroth) May 13, 2019

Pour le moment, le rôle principal de Bran a été d’apprendre à Jon qu’il était le neveu de sa dulcinée, Daenerys. Mais cette information a aussi été rapportée par un autre personnage, Samwell Tarly. Là aussi, on aurait donc pu se passer de Bran Stark… Bref, la question de l’utilité de Bran Stark reste en suspens.

Si ce n’est pas Cersei, alors qui aura le trône ?

La reine Cersei et son héritier, dont elle était enceinte, sont tous deux morts à la fin de l’épisode 5 de la saison 8. Son frère Jaime et Euron Greyjoy (qui s’imaginait en roi) sont également décédés. Cela fait donc 3 prétendants au trône de moins. Mais qui siégera dessus (si tant est que le trône ait survécu à la destruction totale de Port-Réal…) ?

La prétendante principale est Daenerys. Depuis le début de la série, régner sur les 7 Royaumes a toujours été son seul objectif. Cependant, plus la saison 8 avance, plus ses chances semblent s’amoindrir. La reine était déjà mal aimée par certaines populations, notamment au Nord, et voici qu’elle est critiquée ou trahie par ses soutiens de toujours. Elle a dû tuer Lord Varys car il avait essayé de la trahir. Tyrion, sa Main, lui avait conseillé de ne pas attaquer Port-Réal si les cloches de la reddition sonnaient : elle ne l’a pas écouté. Jon, à en croire son regard horrifié et ses appels à baisser les armes, était plutôt du côté de Tyrion. Il a aussi brisé sa confiance en révélant à sa famille qu’il était le neveu de Daenerys.

Ses autres soutiens sont tous morts, à part Ver Gris. Il semblerait qu’elle soit en train de devenir une Mad Queen qui ne fait plus confiance à personne, comme ses ancêtres que la folie a conduit à leur perte.

Les autres prétendants sérieux au Trône sont :

Jon Snow , qui a expliqué ne pas vouloir de cette place lors de l’épisode 5, mais qui est pourtant très bien placé. Il est en effet l’héritier légitime, puisque qu’il descend des Targaryen et des Stark. Dans la saison 8, plusieurs personnages ont expliqué que c’était un Homme qui devait siéger sur le Trône (ben tiens), ou encore que Jon était bien plus calme et apprécié que Daenerys, ce qui en fait à priori un excellent candidat.

, qui a expliqué ne pas vouloir de cette place lors de l’épisode 5, mais qui est pourtant très bien placé. Il est en effet l’héritier légitime, puisque qu’il descend des Targaryen et des Stark. Dans la saison 8, plusieurs personnages ont expliqué que c’était un Homme qui devait siéger sur le Trône (ben tiens), ou encore que Jon était bien plus calme et apprécié que Daenerys, ce qui en fait à priori un excellent candidat. Gendry , qui est l’héritier caché des Baratheon et à qui Daenerys a offert un territoire dans l’espoir qu’il se range à ses côtés.

, qui est l’héritier caché des Baratheon et à qui Daenerys a offert un territoire dans l’espoir qu’il se range à ses côtés. Sansa , qui semble de plus en plus forte et conquérante, bien qu’elle n’ait jamais indiqué vouloir le Trône.

, qui semble de plus en plus forte et conquérante, bien qu’elle n’ait jamais indiqué vouloir le Trône. Arya ou Bran Stark, qui sont sans doute trop occupés à être des Sans-visage / Corneille à trois yeux.

ou Stark, qui sont sans doute trop occupés à être des Sans-visage / Corneille à trois yeux. Tyrion Lannister , le dernier des Lannister, aujourd’hui la Main de Daenerys.

, le dernier des Lannister, aujourd’hui la Main de Daenerys. Yara Greyjoy : on ne comprendrait pas trop pourquoi, mais après tout, elle est peut-être l’un des derniers personnages principaux à détenir une armée à peu près correcte.

: on ne comprendrait pas trop pourquoi, mais après tout, elle est peut-être l’un des derniers personnages principaux à détenir une armée à peu près correcte. Ser Pounce, un chat que certains imaginent être le véritable héritier (et à ce stade de la série, on a presque envie d’y croire).

Jon et Daenerys vont-ils s’entretuer ?

Pour comprendre pourquoi Jon et Daenerys pourraient s’entretuer, il faut se rappeler d’une prophétie : celle d’Azor Ahai. Ce terme désigne l’héritier du guerrier qui avait repoussé les Marcheurs blancs jadis, et qui serait de fait légitime pour siéger sur le Trône.

Dans la saison 7, la prêtresse Melisandre expliquait à Daenerys que l’individu qui ramènerait la lumière sur le monde des vivants (alias Azor Ahai) pouvait être une femme. Or la prophétie explique que l’héritier ou l’héritière devra remplir trois missions avant de gagner : tenter de tremper sa lame dans l’eau, échouer, la tremper dans le cœur d’un lion, échouer, puis enfin, la planter dans le cœur de son ou sa bien-aimée.

Les deux premières parties de cette prophétie peuvent faire penser à l’historique de Daenerys : elle a perdu une bataille en mer (celle avec les Greyjoy) puis une contre les lions (l’emblème des Lannister) à Castral Roc. Ces rapports de force s’inversent dans la saison 8, mais jusqu’à présent, tout collait plutôt bien. Cela pousserait donc logiquement Daenerys à tuer son bien-aimé, Jon.

Cependant, certains fans pensent que l’inverse se produira : Jon tuera Daenerys, selon eux. Déjà, parce qu’il a un certain passif et qu’on l’a déjà vu essayer de s’entretuer avec son ex-petite-amie, Ygritte…

Ensuite, parce que Jon, qui ne cessait de répéter « but she’s my queen » (mais c’est ma reine, en français) semble avoir changé d’avis durant la bataille de Port-Réal. On sent dans son regard que Danaerys a dépassé les limites. Au point de vouloir la sacrifier pour le bien de l’humanité et la paix à laquelle il semble tant tenir ? Le dernier épisode nous le dira.

Arya tuera Daenerys ?

Dans le même registre que Bran, on se questionne un peu sur Arya Stark et sa formation de Sans-Visage. Au lieu de se servir de ses dons pour essayer de tuer Cersei (son ultime but dans la vie avant que la reine ne meurt ensevelie dans une crypte), la guerrière avance non masquée dans une ville où sa tête était jadis mise à prix. On peut penser qu’elle s’est servie de son don pour s’approcher du roi des Marcheurs blancs avant de le tuer dans l’épisode 3, mais sans grande certitude. Il ne lui reste personne de vivant sur sa liste des gens à tuer, on se demande donc bien ce qu’elle va pouvoir faire… À part peut-être prendre les trais d’un membre de sa famille pour s’approcher de Daenerys ?

Selon certaines théories, elle tuerait Daenerys. Melisandre (encore elle) avait eu une théorie à propos d’Arya. Elle lui avait dit qu’elle fermerait plusieurs yeux : des bruns, des bleus, puis des verts. Lorsqu’elles se sont retrouvées durant la bataille contre les morts, Arya a expliqué qu’elle en avait déjà fermé beaucoup. Peu de temps après, elle tuait le roi des Marcheurs blancs et ses yeux bleus. Restent les verts. Or Daenerys a les yeux violets dans les livres, mais bien verts dans la série.

Pour l’instant, beaucoup de théories de Melisandre se sont révélées vraies… à part quand elle a conseillé de brûler vive une enfant pour gagner une guerre.

L’hypothèse sur Arya s’appuie aussi sur la fin de l’épisode 5 et un banal cheval blanc. Sorti de nulle part, celui-ci se présente à Arya au milieu des cendres, et l’aide à fuir de Port-Réal. Il s’agirait d’un symbole caché, comme il y en a d’autres dans l’épisode. Dans le Nouveau Testament de la Bible, il est par exemple écrit : « Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la Mort, et l’Enfer le suivait ». Arya serait-elle devenue la Mort ?