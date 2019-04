Varys est-il une sirène ? Arya est-elle morte ? Un chat va-t-il sauver le monde ? On fait le point sur les meilleures (ou les pires) théories autour de la série Game of Thrones.

À quelques jours seulement du lancement de la 8e et dernière saison de Game of Thrones, ce 14 avril, l’heure est aux pronostics. Qui va mourir, qui va tuer qui, qui va régner ? Dans un article publié cette semaine, nous faisions le point sur les théories les plus probables et étayées. Comme nous sommes aussi tombés sur des théories assez incongrues, on s’est dit qu’il serait dommage de ne pas en faire profiter le plus grand nombre.

Certaines nous ont (avouons-le) convaincus. D’autres sont, à défaut d’être crédibles, extrêmement drôles.

Bran est le roi des Marcheurs blancs

Si on vous dit que Bran est le roi des Marcheurs blancs, vous allez sûrement écarquiller les yeux très fort. C’est aussi la réaction que l’on a eue chez Numerama… avant de voir ce montage de la chaîne YouTube HN Entertainment :

Les yeux fins, les narines relevées sur les côtés, la forme du visage : alors qu’elle ne sautait pas aux yeux au premier abord, la ressemblance semble frappante.

La théorie ne repose pas uniquement sur le physique des personnages. Depuis qu’il est devenu la Corneille à trois yeux, Bran Stark peut se promener dans le passé, le présent ou le futur comme il le souhaite : pourquoi ne pourrait-il pas être les deux personnages à la fois ? On sait aussi que Bran peut prendre possession d’un corps. Il l’a fait avec le regretté Hodor, et le pourrait avec le roi des Marcheurs blancs.

Dans l’une de ses visions, Bran retourne dans le passé, lors de la création du roi des Marcheurs blancs. Il compte l’empêcher. Certains internautes affirment que pour l’empêcher, il aurait pris possession du corps du futur roi. Or ses compagnons de voyage l’ont prévenu : il peut parfois rester bloqué dans le passé… et peut-être dans un corps. Quand il se réveille de sa vision, Bran se trouve exactement dans la même position que le roi.

D’autres indices jouent en faveur de cette théorie. Dans la saison 6, Bran « rencontre » le roi dans une vision. Ce dernier le voit (alors que les autres personnages peuvent normalement l’entendre mais pas le voir) et lui attrape le bras. Cela signifie-t-il que les deux personnages ont un lien important, une sorte de connexion inexpliquée ? C’est ce que pensent des fans.

Dans une interview accordée à Vulture en 2017, l’acteur qui joue Bran Stark a démenti cette théorie. Dommage, on avait bien envie d’y croire…

Le chat de Tommen va sauver le monde

On imagine tous que Daenerys, Jon Snow, Sansa ou Jaime font sauver le monde. Et si c’était finalement un… chat à qui incombait cette lourde tâche ? C’est la folle théorie qu’a imaginée la chaîne Alt Shift X, peu avare en vidéos extrêmement bien documentées.

Pour la comprendre (ou pas), il faut d’abord expliquer la prophétie d’Azor Ahai. Ce nom désigne l’héritier ou l’héritière du guerrier qui jadis, a repoussé les Marcheurs blancs. C’est la personne qui pourra de nouveau les combattre, puis monter sur le Trône de fer.

Selon une théorie, Ser Pounce, le chat de Tommen, serait Azor Ahai. Il a été offert au jeune prince (qui a fini par se suicider) par son épouse, Margaery Tyrell. Arya joue aussi avec un chat dans la série, qui a pour particularité de n’avoir qu’une oreille, et qui vit à Westeros. Ce chat serait le père de Ser Pounce, comme on peut le voir sur ce bel arbre généalogique :

Parce qu’Arya explique que le chat est un roi là où il vit (comme tous les autres chats de l’univers, en somme), Ser Pounce serait un prince. Par tout un tas de procédés plus ou moins vérifiables, le détenteur de la chaîne Alt Shift X arrive à nous faire croire que le père de Ser Pouce appartenait aux Targaryen (Aerys et Rhaella), et que Ser Pounce, en conséquence, serait un descendant caché des Targaryen. De là, il n’y a qu’un pas pour affirmer qu’il pourrait être Azor Ahai, l’héritier qui montera sur le trône. Vous trouvez cette théorie absurde ? Elle l’est effectivement, de bout en bout. Mais il faut admettre que ce serait une excellente fin…

Les scénaristes de la série ont indiqué que Ser Pounce était mort, mais pas à l’écran. Les amateurs de théories de complot diraient que ce qu’on n’a pas vu n’existe pas.

Lord Varys est une sirène

Continuons dans les théories qui n’ont ni queue ni tête, en affirmant concrètement que Lord Varys est une sirène.

Cette théorie nous est racontée sur la chaîne YouTube Mestre Thibaut. Elle repose principalement sur le fait que dans la saison 6, Lord Varys fait un voyage très (trop ?) rapide entre Westeros et Essos, que vous pouvez voir ici sur notre carte des localisations des personnages à la fin de la saison 7 :

Il faudrait à priori des mois pour faire ce trajet… mais pas pour Lors Varys.

Les sirènes existent bien dans l’univers de Game of Thrones, même si l’on n’en voit pas dans la série. Elles auraient des points communs avec le personnage. Elles ne sont pas attirées par les humains, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, ce qui semble aussi être le cas de Varys. Dans les livres, racontent les vidéastes, l’auteur parle à un moment de cannibalisme, et Lord Varys se lèche les lèvres. Or devinez quoi ? Les sirènes mangent des humains.

D’autres éléments viennent appuyer cette fabuleuse théorie comme le fait qu’il porte toujours des vêtements amples qui lui permettraient de dissimuler sa queue de poisson, et qu’il porte dans les livres beaucoup de parfum, pour cacher sa véritable odeur.

Sansa est enceinte

Une théorie qui nous fait beaucoup moins rire, est celle selon laquelle Sansa Stark serait enceinte de Ramsay Bolton. Dans les saisons précédentes, elle a été mariée de force à cet atroce personnage. Il la viole dans une scène qui a fait polémique : elle n’apparaissait pas dans les livres, ne faisait pas avancer l’histoire et a été perçue comme simplement inutile et cruelle.

Certains affirment qu’elle aurait en fait son importance, puisque c’est ainsi qu’on apprendrait que Sansa peut être enceinte de Ramsay. La théorie repose sur une phrase, que Ramsay prononce au moment où Sansa s’apprête à le tuer, en le laissant être dévoré par ses chiens. Il dit « je fais partie de toi maintenant ». Pour certains fans, cela signifie qu’elle est enceinte.

L’actrice qui incarne Sansa, Sophie Turner, a cependant nié ceci dans une interview accordée au Hollywood Reporter. Elle explique qu’il faudrait prendre cette phrase au sens figuré, et se justifie en expliquant que le ventre de son personnage n’a pas grossi malgré les mois qui se sont écoulés.

Arya est morte

Une autre hypothèse assez alambiquée concerne la petite sœur de Sansa, Arya Stark. Cette guerrière qui est devenue une sans-visage serait en fait… morte depuis plusieurs épisodes, sans que personne ne l’ait remarqué.

Au cours de son apprentissage pour devenir une sans-visage, Arya est mise au défi par son maître Jaqen d’assassiner des cibles humaines. Elle n’y parvient pas et Jaqen, en guise de représailles lance la Waif, une femme, à ses trousses. Toutes deux finiront par combattre… mais dans le noir.

Jaqen retrouve Arya dans la salle des masques, où elle accroche le visage de la Waif. Il lui dit : « Enfin, une fille est devenue personne ». Elle répond qu’elle n’est pas personne, qu’elle s’appelle Arya Stark, puis elle part. Des fans estiment qu’Arya n’a en fait pas survécu et que c’est la Waif qui a pris son visage. Sinon, pourquoi Jaqen aurait félicité Arya alors qu’elle n’avait pas respecté les règles qu’il avait fixées ?

Certains affirment aussi que son père, Ned Stark, serait toujours en vie, malgré le fait que des centaines de personnes, y compris ses filles, l’aient vu se faire décapiter sur les ordres du roi Joffrey.

Gendry est le fils caché de Cersei

La dernière théorie que personne n’attendait est celle qui dit que c’est Gendry qui montera sur le trône à la fin de la série.

On a appris dans les premières saisons que Gendry, le fidèle compagnon de route d’Arya, était le fils bâtard de l’ex-roi Robert Baratheon. On ignore en revanche qui est sa mère. Joe Dempsie, l’acteur qui joue ce personnage dans la série, donnait un indice dans une interview à Men’sHealth. Il y rappelait une scène de la saison 1 que nous avions tous oublié. Il y parle avec Ned Stark, et pose des questions sur sa mère. Il dit qu’il ne se souvient que d’une chose : qu’elle avait des cheveux blonds et qu’elle chantait.

Les cheveux blonds peuvent faire penser à Cersei, lorsqu’elle était encore la femme de Robert Baratheon. On sait qu’à l’époque, elle avait perdu un bébé à la naissance. Et si ce bébé était en fait bien né, et qu’il s’agissait de Gendry ? Elle aurait pu avoir des raisons de le cacher, peut-être pour ne pas attiser la jalousie de son frère et amant Jaime, par exemple. Si tel est le cas, Gendry devient alors un possible héritier du Trône de fer… aux côtés du chat de Tommen.

Seule la saison 8, diffusée dès le 14 avril, pourra répondre à toutes ces questions plus ou moins plausibles. Pour la regarder, vous avez plusieurs options à votre disposition : streaming, VOD, ou télévision.