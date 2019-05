Une musique de l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones a déjà été entendue plus tôt dans la série. Attention, spoilers.

ATTENTION, CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR L’ÉPISODE 5 DE LA SAISON 8 DE GAME OF THRONES. C’est à vos risques et périls, on vous aura prévenus — et Melisandre aussi.

L’une des scènes les plus marquantes de l’avant-dernier épisode de la série Game of Thrones est celle dans laquelle Cersei et Jaime Lannister meurent.

Les frère et sœur (et amants) tentent de fuir Port-Réal. Leur frère Tyrion a fait cacher une barque sur une baie, avec laquelle ils sont supposés pouvoir s’enfuir. Seulement, pour y accéder, il faut passer par les sous-sols de la ville assiégée. Une fois qu’ils sont à l’intérieur, ils se rendent compte que la sortie a été bouchée par des éboulements de pierres. Ils sont bloqués, Cersei panique : elle ne veut pas mourir, surtout pas avec son bébé dans le ventre.

Quelques secondes plus tard, une secousse survient. Le plafond se craquelle, et les deux amants incestueux sont ensevelis.

Le même air qu’aux Noces Pourpres

La musique qui marque cette scène vous a peut-être dit quelque chose. Il s’agit d’un « remix » de Rains of Castamere. Ce même air était joué durant les Noces Pourpres, où Robb et Catelyn Stark sont assassinés par la maison Frey au nom des Lannister.

On en a également entendu d’autres versions, avec ou sans paroles, lors du mariage de Joffrey et Margaery (durant lequel le jeune roi meurt empoisonné), par des… soldats saouls, ou encore lorsque Cersei confronte Margaery Tyrell.

Les paroles de Rains of Castamere racontent l’histoire de la rébellion des maisons Reyne et Tarbeck, et comment elles ont échoué face à Tywin Lannister, le père de Cersei, Tyrion et Jaime. Lorsqu’on l’entendait dans la série, c’était souvent pour marquer la défaite de personnages face aux Lannister, ou le désir de vengeance de ces derniers.

Les paroles contiennent notamment les paroles suivantes (en anglais) : « Un lion a toujours des griffes et les miennes sont longues et acérées, mon seigneur, aussi longues et acérées que les vôtres ». Le fait que cette musique ait été utilisée pour marquer la chute des Lannister est un vrai symbole.

La prophétie autour de Cersei s’est (en partie) réalisée

Avec l’effondrement de la crypte, la reine Cersei et Jaime meurent, mais également l’enfant que portait Cersei dans son ventre. Il ne reste plus que Tyrion, toujours main de Daenerys Targaryen — même si il risque de ne pas avoir apprécié qu’elle ait brûlé une ville entière en allant à l’encontre de son avis.

Durant cette scène, une prophétie s’est en partie réalisée. Dans le premier épisode de la saison 5 de Game of Thrones, on apercevait dans un flash-back Cersei, adolescente. Elle rencontrait une sorcière qui prédit l’avenir. Cette sorcière lui avait dit qu’elle n’épouserait pas un prince mais un roi, qu’elle serait reine, puis qu’un valongar (terme qui peut désigner un « petit frère ») mettrait ses mains autour de son cou pâle et l’étoufferait. La prophétie stipulait qu’elle n’aurait que 3 enfants, qui mourraient tous.

Certes, Jaime n’étouffe pas Cersei. Cependant, il a bien une main autour de son cou lorsqu’ils meurent — alors que Cersei s’était persuadée que ce serait Tyrion qui l’étranglerait. Elle meurt bien d’asphyxie (ou peut-être, assommée par une très grosse pierre). Quand aux enfants, il semblerait qu’elle n’en ait finalement bien que trois.

Il ne reste plus qu’un épisode avant la fin de la série. Pour ne pas vous le faire spoiler, il faudra prendre quelques précautions… comme ne pas ouvrir l’onglet Apple News.