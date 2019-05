Le premier article sur Apple News dévoile un élément clef de l'intrigue du 5e épisode de Game of Thrones. Si vous avez un iPhone, ne glissez pas vers la gauche !

C’était prévisible : avec un onglet géré de manière obscure et des publications qui remontent aléatoirement, il fallait bien qu’Apple News finisse par donner des indices sur les épisodes en cours de Game of Thrones. Ce matin du 13 mai, en glissant vers l’onglet, nous avons pu constater une news de 20minutes choisie par l’algorithme, dont le titre et l’image de une donnent un indice fort sur le déroulé du scénario. Si vous ne souhaitez pas en savoir plus, fermez cet article et n’allez pas sur l’onglet Apple News sur votre iPhone !

L’un des enjeux clefs de la construction de la saison 8 est de savoir si Daenerys Targaryen va être à la hauteur de ses prétentions pacifistes. Celle qui se voit en libératrice des opprimés et bonne dirigeante est tiraillée depuis plusieurs épisodes entre ses aspirations construites sur la fin de sa vie et la manière de gagner les combats qui lui vient de sa famille. Et cette monarque adorée outre-mer est en bien mauvaise posture à Westeros, où elle n’inspire que la crainte et le mépris. Restait à savoir, à la fin de l’épisode 4, si le meurtre de sa précieuse conseillère allait déclencher en elle une rage destructrice.

Eh bien 20minutes raconte tout en un titre, qui se retrouve sur Apple News. Certes, des éléments clefs du scénario de l’épisode ne sont pas donnés, mais on comprend assez bien que c’est l’option massacre qui a été retenue par la reine aux dragons. Un bien mauvais choix éditorial pour le média de donner ainsi des réponses sans laisser les lecteurs décider de ce qu’ils souhaiteraient lire, doublé d’un mauvais choix algorithmique qui mettra ce spoiler devant les yeux de n’importe quel possesseur d’iPhone souhaitant voir la météo ou ses rendez-vous en se levant lundi matin.