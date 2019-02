Marie Turcan - il y a 17 minutes Pop culture

La saison 8 de Fortnite a débuté ce jeudi 28 février à 10h. Pirates, ninjas, canons, volcan, nouveaux skins évolutifs : voici toutes les nouveautés.

La nouvelle mise à jour 8.00 de Fortnite vient d’être finalisée, ce jeudi 28 février à 10 heures en France. Comme l’a précisé Epic Games dans des tweets officiels, ce patch est « plus gros » et donc le téléchargement « plus conséquent » que les précédents.

« Libéré du château du Roi des glaces et ayant recouvré toutes ses forces, le Prisonnier a abattu les flammes sur Fortnite et ses îles » prévient le studio. Cette mise à jour apporte une toute nouvelle saison avec un nouveau Passe de combat, une île modifiée, des trésors, des pirates, des ninjas et même un volcan.

Carte Un volcan et 2 nouvelles villes

La plus grosse modification de carte de l’île n’est autre qu’un immense volcan qui est apparu. Et qui dit volcan, dit forcément lave. Celle-ci inflige un point de dégât à chaque fois que le joueur entre en contact avec elle, et « fait rebondir » votre personnage.

La saison 8 introduit deux nouvelles villes au nord-est de la carte :

Sunny Steps , qui a remplacé les bois de Wailing Woods. C’est ici que se trouve le volcan.

, qui a remplacé les bois de Wailing Woods. C’est ici que se trouve le volcan. Lazy Lagoon à l’emplacement de l’ancien Lazy Link (les fissures observées par les joueurs ces derniers jours ont laissé place à une sorte d’île avec un bateau pirate).

Le Bloc, où sont exposées les créations des joueurs du mode créatif, a quant à lui été déplacé.

Armes Nouvelles armes

En plus de nouveaux skins d’armes, Epic games a introduit une nouvelle arme qui promet d’être très utilisée : le canon. À l’image des engins utilisés par les pirates, l’arme peut propulser des boulets très loin, et donc possiblement détruire de nombreuses constructions. Bonus : vous pourrez aussi l’utiliser pour vous propulser vous-mêmes !

« Inflige 100 poinbts de dégâts aux ennemis en tir direct et 50 points de dégâts aux ennemis dans un court rayon », note Epic.

Battle Pass Battle Pass

C’est dorénavant un incontournable du Passe de Combat de Fortnite : il y a deux nouveaux skins évolutifs offerts, appelés Cœur Noir et Hybride. Un skin évolutif est un avatar dont le look se modifie en fonction des niveaux que vous débloquez dans le jeu : plus vous avez d’expérience, plus votre avatar sera badass.

Ce nouveau passe de combat permettra pour la première fois d’obtenir l’aide de vos amis joueurs pour compléter des défis : il faudra sélectionner le défi que vous souhaitez réaliser, et il sera débloqué si vos amis dans la partie le complètent.

Comme on l‘annonçait précédemment, le skin « banane » revient également après avoir disparu après la saison 4.

Durée Durée de la saison 8

La saison débute ce 28 février 2019 et s’étendra sur une période d’au moins un mois.