Electronic Arts et DICE lanceront le mode Battle Royale de Battlefield V le 25 mars.

Battlefield V arrive un peu après la guerre. Mais Electronic Arts et DICE avaient promis qu’ils lanceraient le mode Battle Royale du FPS quelques mois après la sortie du FPS. Ce sera donc pour le 25 mars prochain, date dévoilée par une bande-annonce explosive diffusée ce jeudi 14 mars 2019.

Baptisé Firestorm et gratuit pour les propriétaires du jeu disponible sur PS4, Xbox One et PC, le mode Battle Royale de Battlefield V réunira 64 joueurs dans une bataille pour la survie. Les participants pourront s’affronter en solo ou en escouade.

Un mode qui arrive trop tard ?

Battlefield V aura fort à faire pour prouver qu’il à sa place sur un segment dominé par Fortnite et Apex Legends, et sur lequel Call of Duty : Black Ops 4 n’a pas encore convaincu. Pour y parvenir, le FPS s’appuiera sur une carte décrite comme la plus grande de la franchise (dix fois la superficie de l’environnement Hamada). En travaillant en équipe, il sera visiblement possible d’accéder à des objectifs risqués. On pourra aussi partager des équipements et déclencher une tempête de feu qui « incinère tout sur son passage ».

Dans la bande-annonce, on peut découvrir de multitudes moyens de se battre, y compris des ustensiles qui ne seraient pas prévus à cet effet. Les développeurs ont intégré 17 types de véhicules, qui vont du tank au tracteur, en passant par un prototype d’hélicoptère.

DICE a déjà prévu de faire évoluer le mode Battle Royale de Battlefield V. Dès le mois d’avril, une mise à jour ajoutera des sessions en duo. N’est-il pas trop tard ?

