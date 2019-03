Dès le 12 mars 2019, Canal lance Canal+ Séries, sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement uniquement dédiée aux séries. Qu'y trouve-t-on ?

Ne dites pas qu’il s’agit d’une « offre pour répondre à Netflix », ou Canal estimera que vous n’avez rien compris. Le groupe français vient d’officialiser sa nouvelle plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), Canal+ Séries, qui sera disponible dès demain, le 12 mars 2019.

Tandis que France Télévisions continue de porter Salto.fr, son projet de service de SVOD français conjoint avec M6 et TF1, Canal a dégainé en premier avec un nouveau service, qui enterre définitivement l’ancêtre Canal Play.

Au cours d’une conférence de presse à laquelle Numerama a assisté, Maxime Saada, président du directoire du Groupe Canal Plus, a dévoilé les contours de cette nouvelle offre dans le paysage français, qui sera 100 % dédiée aux séries.

Voici ce qu’on y trouve.

Les contenus Les contenus

« Moins c’est mieux », affiche fièrement le groupe français. Clairement au courant de la domination de Netflix sur le marché de la SVOD en France — compter 5 millions d’abonnés, sans compter les partages de comptes — Canal+ Séries met en avant la qualité des 150 séries qu’aura son catalogue a son lancement.

On peut dégager trois types de séries.

Les séries françaises originales de Canal+

Hippocrate, Le Bureau des Légendes, Braquo, Engrenages, Versailles (co-production) mais aussi Bref, le programme court extrêmement populaire de Canal ou encore l’Ancienne Platane : Canal+ Séries contiendra de nombreuses séries produites ou coproduites par Canal+.

Le groupe mise également sur ses nouvelles séries très attendues comme Mouche (l’adaptation de Fleabag avec Camille Cottin) ainsi que Vernon Subutex, l’adaptation de la trilogie de romans de Virginie Despentes.

Les nouvelles séries étrangères

Grâce à des partenariats avec Fox, Showtime et certains diffuseurs anglais, Canal+ Séries permettra de voir des séries actuelles comme Smilf, Twin Peaks (le retour), The Bisexual, Pose ou encore Killing Eve et Feud. On trouvera aussi toutes les saisons de Gomorra, dont la toute dernière.

Les séries étrangères de catalogue

Ce n’est pas un secret : les plateformes de SVOD fonctionnent beaucoup sur les séries froides (Friends pour Netflix, The Office pour Amazon Prime Video…). Canal+ Séries aura quelques séries cultes comme Buffy contre les Vampires (grâce à Fox Play) mais aussi X-Files, Dexter, Californication ou encore toutes les saisons de 24 Heures Chrono, qui a marqué l’histoire de Canal+.

L'interface L’application

L’interface de Canal+ Séries que nous avons pu apercevoir la veille du lancement ressemble à celle de l’ancien CanalPlay, mais en beaucoup plus aérée avec un fond blanc et des couleurs pastel. La navigation est fluide et met en avant, forcément, les productions originales françaises de Canal.

Si un algorithme sera utilisé pour améliorer la recommandation, Canal+ Séries insiste sur le rôle de ses équipes (d’humains, donc), qui sont censées avoir catégorisé les contenus avec goût.

Certaines catégories prennent en compte le temps de chaque épisode : si vous avez quelques minutes à la pause, vous pourrez vous diriger vers les « séries en moins de 5 minutes » à la Bref. Pour les contenus à binge-watcher en une soirée, il y a la catégorie des épisodes de moins de 30 minutes.

Tarifs Le prix

Le tarif d’entrée sera de 6,99 euros par mois. C’est un montant que Canal juge très en deçà de la valeur totale des productions contenues dans son offre. Sur le papier, c’est effectivement le cas. Mais dans un marché concurrentiel, où le leader Netflix propose des milliers de contenus pour un euro de plus.

Comme ses concurrents, Canal+ Séries propose le premier mois gratuit et une offre sans engagement.

Un écran 2 écrans 4 écrans Canal+ Séries 6,99€ (mois) 9,99€ (mois) 11,99€ (mois) Netflix 7,99€ (mois) 10,99€ (mois) 13,99€ (mois)

