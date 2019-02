Netflix a confirmé avoir franchi la barre des 5 millions d'abonnés en France.

En France, Netflix séduit de plus en plus. Ce 13 février 2019, dans les colonnes du Figaro, la multinationale a annoncé avoir franchi la barre symbolique des 5 millions d’abonnés. Ce cap est d’autant plus marquant qu’il lui permet de passer devant Canal+ et ses 4,757 millions d’abonnés individuels. C’est la première fois que la plateforme confirme officiellement le nombre d’abonnés en France.

En somme, pendant que Canal+ perd des utilisateurs payants, Netflix en accumule de plus en plus. En avril dernier, 3,5 millions de Français avaient succombé à l’une des formules d’abonnement. En 10 mois, la progression a donc été de 43 %. Selon le dernier bilan financier, Netflix comptabilise près de 140 millions d’abonnés dans le monde (dont 58,5 millions aux États-Unis).

Netflix, nouveau leader de la télévision payante

Où se situe le plafond de Netflix ? Pour le moment, l’expansion est bien partie pour durer et on peut imaginer qu’elle ralentira, peut-être, au moment où d’autres géants de taille entreront dans la danse (Disney et Apple, notamment). En attendant en France, il profite du manque d’attractivité de Canal+, qui perd ses forces (moins de foot) en gagnant des programmes de niche (les sports mécaniques). Le salut de la chaîne cryptée passe, pour le moment, par la nouvelle chronologie des médias (films diffusés plus tôt après leur sortie en salle).

Notre confrère souligne toutefois que, malgré sa dynamique dans l’Hexagone, le géant du streaming peine encore à captiver les utilisateurs sur de longue durée. Ainsi, le temps passé devant Netflix en proportion ne dépasserait pas les 1 à 2 % par rapport à la durée totale passée devant la télé en France, une statistique clef qui monte à 10 % aux États-Unis. Pour la faire augmenter, Netflix va devoir multiplier les programmes originaux captivants et les exclusivités monnayées à grand coup de millions.