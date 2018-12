Maxime Claudel - il y a 24 minutes Pop culture

Activision a profité de la cérémonie des The Game Awards 2018 pour officialiser Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Le succès de Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy ne pouvait pas rester sans suite. À l’occasion de la cérémonie des The Game Awards 2018, Activision a levé le voile sur Crash Team Racing Nitro-Fueled, un remaster du célèbre jeu de kart Crash Team Racing qui fêtera justement ses 20 ans en 2019.

Crash Team Racing Nitro-Fueled sera disponible le 21 juin 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour les deux premières consoles citées, ce sera l’occasion de proposer un ersatz sérieux de Mario Kart. Sur Switch, il y a déjà Mario Kart 8 Deluxe.

Le même, en plus beau

Crash Team Racing Nitro-Fueled capitalisera sur la formule qui a fait la réussite de Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy et de Spyro Reignited Trilogy, à savoir la remise au goût du jour d’un jeu qui a marqué les esprits il y a plusieurs années. En charge du projet, Beenox s’est attaché à redorer le blason du jeu de course arcade sorti sur PlayStation, tout en préservant son essence. On y retrouvera les circuits, les personnages et les modes de jeu d’époque.

« Ce qui est vraiment important pour nous, c’est l’authenticité. Il est primordial de faire attention au feeling général 20 ans plus tard, surtout lorsque l’on fait revenir un jeu tant apprécié », explique Thomas Wilson, directeur créatif, dans les colonnes de jeuxvideo.com le 7 décembre 2018. En bref, il s’agit d’une énième madeleine de Proust : la tendance du moment.

