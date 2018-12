Le livre est un immanquable cadeau de Noël. Mais comment choisir l'ouvrage que vous allez poser au pied du sapin ? Parmi les romans, bandes-dessinées, essais, enquêtes ou documentaires sélectionnés par Numerama, vous trouverez forcément un titre à offrir.

Passez quelques minutes dans notre rédaction et vous trouverez forcément un livre qui traîne. Sur papier ou liseuse, chacun de nos journalistes a ses lectures favorites et s’est fait un plaisir de vous les partager dans ce guide.

Vous trouvez qu’offrir un livre à Noël est une très bonne idée ? Alors vous êtes arrivés au bon endroit. Facile à transporter, simple à emballer, le livre est un indémodable des fêtes de fin d’années. À condition de bien le choisir en fonction de la personne que vous souhaitez gâter. Dans ce guide, nous vous proposons une sélection de titres à déposer entre les mains des fans de technologie, de pop culture ou de sciences le matin du 25 décembre.

Pour vous aider à fureter parmi les nombreux titres vendus en librairie et en ligne, la rédaction de Numerama s’est replongée dans les bouquins qu’elle avait lus récemment. Fictions, documentaires et enquêtes : nous avons choisi de vous présenter dans ces 3 catégories des ouvrages pour lesquels nous avons eu un coup de cœur.

Côté thématiques, ils couvrent un large éventail dans lequel vous retrouvez, pêle-mêle : jeux vidéo, mémorisation, mondes de science-fiction, animation, société ou réseaux sociaux. Voici les ouvrages que nous vous conseillons fortement d’avoir lus en 2018.

Fictions

Le Cercle

Anticipation

Le Cercle est un roman parfait à offrir à un ou une adolescente. Explorant les liens entre vie privée et réseaux sociaux, ce livre suit le parcours de Mae Holland, une femme embauchée par un géant d’Internet baptisé le Cercle. Le mastodonte lie e-mails, réseaux sociaux et transactions bancaires dans un même système qui donne le vertige. Mais le futur projet de cette société est intrigant… Suspense garanti.

Une Mémoire de roi

Poisson rouge ou éléphant ?

Êtes-vous convaincu d’avoir une mauvaise mémoire ? La bande dessinée Une Mémoire de roi cosignée par Mathieu Burniat et Sébastien Martinez pourrait vous faire changer d’avis. Le dessinateur et le champion de la mémoire nous proposent de suivre l’apprentissage d’un roi simplet qui aimerait pouvoir retenir toutes les informations qu’il souhaite. À la fin les auteurs montrent qu’il suffit d’un peu d’imagination pour ne rien oublier en proposant de petits exercices pour accompagner cette fiction.

Bug

Science-fiction

Avec Bug, Enki Bilal nous plonge dans notre pire cauchemar : un monde dystopique privé de toute donnée informatique. Un énorme bug mondial a ôté à l’humanité l’une de ses plus grandes addictions. Problème : sans accès à la technologie, les individus commencent à perdre la mémoire. Seul un homme, Kameron Obb, a mystérieusement réussi à retenir toutes les données que les ordinateurs renfermaient auparavant.

Documentaires

Dictionnaire Tolkien

Voyage en Terre du Milieu

Vous avez déjà relu toute l’œuvre de Tolkien 5 fois, sans que votre soif de lecture ne tarisse ? Alors plongez-vous dans le Dictionnaire Tolkien de Vincent Ferré qui partage votre passion. Dans cet ouvrage, l’auteur explore les langues, la mythologie, la géographie et les créatures extraordinaires nées dans l’imagination de l’écrivain. Une véritable encyclopédie à (s’)offrir pour découvrir les différentes facettes de l’œuvre de Tolkien.

The Art of Rick & Morty

Wubbalubbadubdub!

Si vous êtes fan de Rick & Morty ou que l’un des adeptes de cette série est dans votre entourage, cet art book est une référence immanquable. Devenue un élément phare de la pop culture, la série est présentée à travers les détails de ses décors et de ses personnages. The Art of Rick & Morty contient aussi des secrets de création dévoilés par les inventeurs du célèbre programme d’Art Swim.

Start ! La grande histoire des jeux vidéo

Mario et cie

Les jeux vidéo n’ont plus aucun secret pour vous ? C’est ce que vous pouvez vérifier en lisant l’ouvrage du journaliste spécialisé Erwan Cario. Dans Start ! La grande histoire des jeux vidéo, les illustrations se succèdent pour vous faire découvrir les jeux qui ont marqué différentes époques. De 1958 à 2011, le livre revient sur l’histoire de 241 titres différents. Vous saurez ainsi si vous les avez tous testés.

Amours solitaires

Love 2.0

Sur Instagram, Amours solitaires redonne ses lettres de noblesse aux messages sensuels et romantiques. Sur ce compte, Morgane Ortin compile des extraits de correspondances amoureuses envoyés par des anonymes. De ces véritables messages, elle s’est inspirée pour créer un livre de fiction qui reprend les belles ou surprenantes missives publiées sur le réseau social.

Essais et enquêtes

En avant toutes

Lean In

Sheryl Sandberg a fêté en 2018 ses 10 ans au poste de directrice des opérations chez Facebook. Il y a 5 ans, elle publiait le retentissant En avant toutes, un essai retraçant son parcours dans les plus hautes sphères des entreprises de la tech. Elle aborde sans détour les inégalités de traitement entre femmes et hommes au travail, ainsi que dans la sphère privée. Ce faisant, Sheryl Sandberg invite les lectrices à réaliser leurs ambitions et prendre le pouvoir.

La Face cachée d’Internet

Hackers et bitcoins

Aucune activité humaine n’échappe à la toile. C’est de ce constat que part l’ouvrage de l’experte en gestion des risques Rayna Stamboliyska pour évoquer les différentes menaces auxquelles nous confronte Internet. Avec nuance et clarté, l’autrice de La Face cachée d’Internet présente une analyse qui a le mérite de démystifier certains concepts parfois vagues (comme le dark net) ou stéréotypés (comme la figure du hacker).

Judy, Lola, Sofia et moi

Enquête

Le journaliste Robin d’Angelo s’est infiltré pendant une année dans le monde de la pornographie amateur. Dans ce livre destiné à un public averti, il raconte comment il s’est immiscé dans cet univers et a découvert les pratiques très contestables des tournages. Judy, Lola, Sofia et moi n’est certes pas une lecture facile, mais l’ouvrage pointe du doigt des problématiques cruciales d’un monde peu accessible, comme l’absence de consentement et le non-respect du droit du travail.