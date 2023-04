Le mois de mai arrive avec une flopée de nouveauté et de suites dans les rayons mangas. Numerama vous propose sa sélection des meilleures sorties manga de mai 2023.

Pour les fans de manga et d’anime, le printemps est historiquement l’un des meilleurs moments de l’année. Souvent, c’est durant cette saison que sont diffusés les meilleurs animes. Le printemps 2023 n’y fait d’ailleurs pas exception, avec un bon nombre de titres attendus. Du côté des mangas, c’est tout aussi similaire, avec des sorties pour tous les goûts.

Pour aller plus loin Les meilleurs mangas à découvrir pour débuter en 2023

Il faut dire que le manga est un produit culturel unique en son genre. Du nekketsu au mecha, en passant par les romcom ou les slice of life, on trouve tous les genres dans les rayons manga. En plus d’être varié, les titres sont aussi disponibles en nombres, ce qui rend difficile pour un acheteur de savoir sur quels mangas il faut jeter son dévolu. La Fnac recense par exemple plus de 250 sorties de manga au mois de mai 2023. La sélection de Numerama a d’ailleurs fait le tri et vous propose 7 titres auxquels il faudrait probablement s’intéresser.

Planning des sorties mangas à ne pas manquer en mai 2023

Le 3 mai : Sengoku-Chronique d’une ère guerrière — tome 1

Le 3 mai : Ao Ashi Playmaker — tome 16

Le 4 mai : Les carnets de l’apothicaire — tome 11

Le 4 mai : Gestalt — tome 1

Le 11 mai : Oshi no Ko — tome 7

Le 17 mai : Kaguya Sama — tome 15

Le 17 mai : Gestalt — tome 1

Sengoku – Chronique d’une ère guerrière – tome 1 (3 mai)

Durant l’époque Sengoku, les provinces du Japon sont sans arrêt en guerre. La cruauté et la famine font des ravages et laissent des milliers d’enfants dans la souffrance. Kuhé est l’un d’entre eux. Cet orphelin de quatorze ans, en charge de son frère cadet, voit sa vie basculer lorsqu’il est capturé par des marchands d’esclaves puis sauvé au détour d’un chemin par un groupe d’enfants voleurs. Le chef du groupe, Tamonmaru, lui expose son rêve : construire un pays où le vol n’existera plus et qui sera un havre de paix dans ce monde turbulent. Une ambition utopique qui fascine Kuhé et qui le pousse à suivre Tamonmaru pour une aventure palpitante.

Sengoku est l’une des nouveautés du mois. Le manga, que l’on peut découvrir sur le site de Pika, dresse une époque où le Japon était déchiré par les guerres et où aucune personne, pas même un enfant, n’était épargné. C’est un manga brut, violent, mais qui conserve une certaine justesse dans son dessin, réalisé par Megumi Kouji (Bloody Monday). Les scènes d’actions sont d’ailleurs très fluides, ce qui est suffisamment efficace pour être remarqué.

Sengoku – Tome 1

Du côté du scénario, nous suivrons donc un groupe de jeunes qui rêve de renverser le pouvoir en place, qui fait lui-même face à d’autres ennemis plus confirmés. Bien évidemment, l’intrigue permet également d’immerger le lecteur au sein de l’époque Sengoku, qui est l’une des ères les plus sanglantes de l’histoire du Japon. Le regard du scénariste, Shôgo Imamura, dresse également un univers sale et impitoyable, qui devrait plaire aussi bien aux amateurs de mangas historiques qu’aux fans de mangas d’action.

Ao Ashi Playmaker – tome 16 (3 mai)

L’Esperion affronte Tokyo Vans dans un derby de Premier League alors qu’il est privé de ses meilleurs joueurs. Ashito, Takeshima, Tachibana et Asari se retrouvent propulsés en défense, aux côtés de Kiriki, le meneur de jeu. Ce dernier, jusque-là habitué de la sélection nationale U18, n’a pas été retenu pour la trêve internationale. Les premières années récoltent les fruits de leurs entraînements nocturnes et montrent une coordination admirable en première mi-temps, avant de s’écrouler brusquement vers la fin de celle-ci. Ashito saura-t-il montrer l’étendue de ses capacités dans ce match crucial dans la course au titre ?

Ces derniers mois, c’est surtout Blue Lock qui a galvanisé les fans de mangas de sport. Mais il ne faut pas oublier Ao Ashi. On parle tout de même d’un titre qui a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée au Japon. Le public japonais a même déjà érigé Ao Ashi au Panthéon des mangas de sport, ce qui a convaincu Mangetsu d’éditer le manga en France dès 2021.

Source : Ao Ashi – Tome 16

Un pari gagnant, puisque depuis l’adaptation animée en 2022, Ao Ashi connait un franc succès. Ce tome 16 s’annonce par ailleurs dans la continuité de l’œuvre, qui fascine par sa capacité à être à la fois un manga de sport sur le terrain, mais aussi un slice of lice en dehors. C’est d’ailleurs cette immersion au sein de la vie d’Aoi, le protagoniste qui fait d’Ao Ashi l’un des meilleurs mangas de sport à l’heure actuelle.

Les carnets de l’apothicaire — tome 11 (4 mai)

En enquêtant sur la disparition d’une servante malade, Mao Mao découvre que la dame de compagnie de Lifa, qui est également sa cousine, complotait pour espérer prendre sa place. Une manigance qui pourrait avoir de très lourdes conséquences. Mais Mao Mao, qui aime toujours autant les enquêtes, n’aura pas le temps de se pencher dessus.

En effet, l’empereur en personne demande à la jeune apothicaire de l’accompagner au temple du choix, dans lequel il faut résoudre une énigme et emprunter le bon passage afin de prouver son statut d’héritier de la reine mère. Si le souverain ne parvient pas à déchiffrer les secrets du temple, Mao Mao sera peut-être celle qui y parviendra.

Les Carnets de l’Apothicaire – Tome 11

Le onzième tome de la série Les carnets de l’apothicaire nous permettra de découvrir la face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale. Un monde de femmes pourtant régi par les hommes, dans lequel Mao Mao va de nouveau devoir se servir de toute son intelligence et de son savoir d’apothicaire pour démêler les intrigues parfois tordues de la cour. Les carnets de l’apothicaire reste en tout cas un excellent seinen à suivre et ce tome 11 ne fera que le confirmer. Que ce soit grâce à l’héroïne attachante qu’est Mao Mao ou grâce au dessin raffiné de Nekokurage, qui nous dresse des décors somptueux, on ne peut que vous recommander l’achat de ce tome 11.

Gestalt — tome 1 (4 mai)

Pour Soso Shindo, l’individualisme est un art de vivre. L’amitié et la fraternité ne sont, selon lui, que de grands mots pour cacher la réalité d’un monde où chacun pense à soi avant tout pour briller. Même l’une de ses camarades, Nanami, ne parvient pas à altérer sa vision des choses. Ainsi, lorsqu’un énorme compte à rebours apparaît dans le ciel, le premier réflexe de Soso Shindo est de filmer pour faire le buzz sur Internet ! Sauf que ce compte à rebours les emporte dans un cube géant flottant au-dessus de Tokyo.

À l’intérieur, ils découvrent une véritable arche de Noé, avec des animaux de toutes espèces qui se côtoient et qui communiquent dans un langage commun. Soso et Hanami y retrouvent même des humains du monde entier, qui comme eux, ont été apportés dans ce cube. Si à leur arrivée, personne n’est en mesure d’expliquer la raison de sa présence, tous apprennent de la bouche d’un étrange personnage aux allures de robot qu’ils vont participer à la réinitialisation de l’humanité. Comme dans le mythe de Noé, toute vie sur Terre va donc être effacée pour rebâtir un nouveau monde plus propre. Pour les malheureux élus, un dilemme infernal s’impose. Faut-il se sacrifier ou détruire sa propre espèce ? Quels vont être les choix de Soso Shindo, dont l’égoïsme pourrait dicter sa conduite ?

Gestalt – Tome 1

En mêlant de la science-fiction à un mythe religieux, Yôtô Ringo propose un titre très audacieux. L’intrigue et le personnage de Soso Shindo promet également une critique très violente de notre monde et de la véritable nature de l’humanité. D’autant plus que dans GESTALT, son sort est remis entre les mains d’une poignée de personnes, dont les caractères et les ambitions ne sont en rien similaires.

En plus de ce scénario intrigant, le dessin de Yôtô Rindo semble sombre et mature, ce qui dépeint une certaine tension. Vous pouvez d’ailleurs le constater par vous-même sur le site de Ki-Oon, la maison d’édition derrière la parution de ce titre qui promet.

Oshi no Ko – tome 7 (11 mai)

Kana Arima et Akane Kurokawa vont enfin pouvoir s’affronter sur scène, à l’occasion de la première représentation théâtrale du célèbre manga Tokyo Blade. De son côté, Aqua compte bien se servir de son traumatisme pour enfin mettre de l’émotion dans son jeu. Quel effet aura cette nouvelle expérience sur lui ? Quel genre d’acteur choisira-t-il de devenir ? Ce sont les questions qui vont structurer ce tome 7 d’Oshi no Ko, un manga vraiment spécial.

Le tome 7 continue d’explorer le monde du showbiz et ses ténèbres. Oubliez les strasses et les paillettes qui accompagnent habituellement les idols japonaises. Ici, Aka Akasaka dresse un portrait peu réjouissant de ce milieu, où mensonges, tromperies et coups bas règnent. Mais Oshi no Ko n’est pas qu’une œuvre dont le but est de vous faire déprimer. Avec ce manga, Aka Akasaka propose également des moments très comiques, qui tendent à refroidir la tension du manga.

Oshi no Ko – Tome 7

C’est là l’une des forces d’Oshi no Ko qui joue à la fois sur le terrain du slice of life et du drame. Le manga est d’ailleurs particulièrement exposé, grâce à la diffusion de son adaptation animée sur ADN. Raison de plus pour se pencher sur le tome 7 d’Oshi no Ko.

Kaguya Sama — tome 15 (17 mai)

Depuis la sublime déclaration du tome 15, Kaguya et Miyuki n’arrivent plus à s’approcher l’un de l’autre. Pire, Kaguya semble être une autre personne, encore plus glaciale qu’à l’accoutumée. C’est à se demander si la déclaration qui a pris 14 tomes pour arriver était en fait la partie la plus simple de la guerre sentimentale entre Kaguya et Miyuki. Ils vont pourtant devoir rapidement mettre les choses au clair, sous peine de ne jamais progresser dans leur relation. De plus, ce tome 15 se passe en pleine période de Noël, qui est pour beaucoup de jeunes Japonais la période la plus romantique de l’année.

Tous les éléments sont donc réunis pour que le lecteur profite de ce tome, qui s’annonce aussi mouvementé que les précédents. Si Ishigami, Chika ou Iino y seront moins présents, ça nous permettra justement de nous focaliser sur le duo phare du manga et de vivre avec eux l’évolution de leur amour. Les chapitres du film, que certains ont pu découvrir dans le film Kaguya-sama: Love is War -The First Kiss That Never Ends, promettent également un approfondissement des personnalités de Kaguya et Miyuki, qui par leur opposition et leur vécu s’attirent l’un à l’autre.

Kaguya-Sama – Tome 15

Pour mettre en scène tout cela, on peut compter sur l’écriture linéaire et fluide d’Aka Akasaka, qui a toujours fait preuve d’un travail remarquable sur son œuvre. Le tome 15 de Kaguya-Sama est même l’un des plus importants de la série, et ne pas le lire équivaudrait presque à louper l’épisode le plus important de Game Of Thrones.

Sakamoto Days tome 8 (17 mai)

Le concours d’entrée de la JCC, une académie d’assassin, se poursuit dans ce tome 8. La troisième épreuve du concours consiste en un “tail tag” par équipes. Le hasard de la constitution sépare Sakamoto et Shin. Ce dernier, bien décidé à progresser par lui-même, va devoir prendre à une décision difficile. Mais ce n’est peut-être pas le seul problème, puisque les candidats sont rejoints par trois nouveaux arrivants, qui semblent bien plus forts que la moyenne.

Sakamoto Days – Tome 8

Avec ce tome 8, Sakamoto Days continue de faire son chemin dans la catégorie des shōnens. Le dessin dynamique de Yuto Suzuki promet de mettre en scène efficacement les combats et les scènes d’action de ce tome, qui vont monter en intensité par rapport aux tomes précédents. L’arrivée de nouveaux personnages qui s’annoncent haut en couleurs va également augmenter la qualité du casting déjà très qualitatif de Sakamoto Days. Avec son dessin certes imparfait, mais tellement dynamique et un scénario qui va droit au but sans se perdre sur des futilités, le tome 8 de Sakamoto Days est un incontournable de ce mois de mai.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.