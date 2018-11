La série Daredevil a été annulée par Netflix et Marvel. Comme Iron Fist et Luke Cage avant elle, la série pourrait bien réapparaître un jour sur Disney+, le concurrent de Netflix qui sera lancé en 2019.

« Marvel’s Daredevil ne sera pas de retour pour une quatrième saison sur Netflix », a confirmé la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dans un communiqué au site EW le 29 novembre 2018. Il s’agit de la troisième série qui est annulée conjointement par Marvel et Netflix, après Iron Fist (15 octobre) et Luke Cage (20 octobre).

« Bien que la série se soit terminée sur Netflix, les trois saisons existantes resteront sur la plateforme pendant des années, tandis que le personnage de Daredevil continuera à vivre dans des futurs projets Marvel », a continué Netflix dans un communiqué.

Sur Twitter, le compte officiel de Daredevil a posé un message d’adieu : « La justice ne s’arrête jamais ». Au moment de l’annulation de Luke Cage, le compte officiel avait également partagé un message dans cette veine : « Toujours aller de l’avant. »

L’ombre grossissante de Disney

Derrière cette décision, il y a forcément l’essoufflement de la série (« nous sommes très fiers de cette dernière saison et nous pensons qu’il est mieux de terminer sur une bonne note »), mais également l’ombre de Disney (propriétaire de l’univers Marvel) qui plane.

La firme de Mickey va en effet lancer sa propre plateforme concurrente de Netflix, Disney+, d’ici fin 2019. Et elle a bien conscience qu’elle aura besoin de nombreux contenus exclusifs pour attirer des abonnés payants. Disney a déjà dans les cartons des séries sur Star Wars, mais aussi sur plusieurs héros Marvel comme Loki ou la Sorcière Rouge. Et bientôt le masque de Daredevil, le poing d’Iron Fist et la force de Luke Cage ? Les premières saisons déjà diffusées sur Netflix, qui ont été coproduites par Netflix et Marvel, resteront quant à elle visibles sur la plateforme américaine.

La troisième saison de Daredevil venait d’être mise en ligne sur Netflix, le 19 octobre dernier. À ce jour, il ne reste plus que deux séries de la « vague » de séries Marvel qui a submergé Netflix il y a quelques années : Jessica Jones et The Punisher. Pour combien de temps ?

