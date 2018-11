Julien Lausson - il y a 51 minutes Pop culture

Disney dévoile la première bande-annonce du Roi Lion, qui sortira en 2019. Il s'agit du remake en images de synthèse de son classique d'animation sorti en 1994.

Vingt-cinq ans sépareront les deux films, pourtant l’émotion devrait être la même. En 2019, Disney sortira dans les salles de cinéma Le Roi Lion, remake de l’un de ses plus célèbres films d’animation sorti en 1994. Sauf que cette fois, les animaux ne sont pas dessinés mais modélisés en images de synthèse. Ce sera là la principale différence visuelle avec le classique de Disney.

D’autres changements sont toutefois à relever : les rênes de la réalisation ont été confiées à Jon Favreau — qui a déjà officié sur un film similaire deux ans plus tôt, Le Livre de la jungle, qui est également passé de la 2D aux images de synthèse (et qui a raflé au passage l’Oscar des meilleurs effets visuels, excusez du peu !) –, remplaçant ainsi Roger Allers et Rob Minkoff du film de 1994.

Le casting a également évolué en vingt-cinq ans. La quasi-totalité des acteurs et actrices qui doublaient les animaux a été renouvelée. Seul James Earl Jones, la voix de Mufasa, est toujours là. Donald Glover, Beyoncé Knowles et Chiwetel Ejiofor remplacent Matthew Broderick, Moira Kelly et Jeremy Irons pour Simba, Nala et Scar. On ne sait pas encore quel sera le casting pour la version française.

