Sur YouTube et Twitch, les parodies produites par l’intelligence artificielle et streamées en continu se multiplient. Parmi elles, une version caustique du célèbre dessin animé Bob l’éponge.

Sur Twitch et YouTube principalement, une nouvelle tendance émerge. Des créateurs diffusent en continu des parodies d’émissions télévisées ou de dessins animés. Les dialogues, l’image et les voix sont (souvent) produits grâce à l’IA, qui automatise pendant de longues heures.. Une automatisation de la caricature en ligne qui semble devenir un phénomène à part entière sur le web, à l’image des mèmes.

Dernièrement, l’un des streams les plus partagés sur Twitter est celui de « Bob l’éponge version IA ». Une parodie du célèbre dessin animé de Nickelodeon aussi déjantée qu’effrayante. Bob l’éponge carrée, Patrick l’étoile de mer, Sandy, l’écureuil et leurs amis discutent sous l’eau à une différence près : ils apparaissent sous l’emprise d’une drogue dure. Les épisodes sont composés de mini-scènes de quelques dizaines de secondes entrecoupées du gag de transition temporelle « a few moment later. »

Les graphismes sont assez fidèles à l’œuvre originale, mais ressemblent à un jeu vidéo daté. // Source : Capture d’écran

Bob l’éponge version caustique, avec de nombreux bugs

La majorité des dialogues se déroulent entre Bob et Patrick qui discutent de sujets d’actualité, de problèmes intimes, voire de prise de drogue. Bien qu’assez simples, les décors reprennent les principaux lieux du dessin animé. La majorité des dialogues se déroulent dans la rue principale de Bikini Bottom ou dans le restaurant Crabe Croustillant de monsieur Krabs.

La parodie diffusée en continu sur Twitch et YouTube semble être diffusée au moins depuis mars 2023. Rien ne prouve toutefois que l’ensemble du dessin animé est généré au moyen d’une intelligence artificielle, puisque rien n’est expliqué sur le procédé utilisé. Le rendu 3D est globalement propre avec peu d’incohérences visuelles, même si les graphismes sont datés. En revanche, les mouvements des personnages sont souvent saccadés, proches de ceux d’un jeu vidéo mal développé.

En arrière-plan, les personnages secondaires sont souvent victimes de bugs, marchant contre des objets ou tournant en rond. Comique de situation forcé ou bug scénaristique, une voiture bateau semble foncer sur les personnages régulièrement dans les épisodes.

Côté dialogues, les textes produits sont (assez souvent) cohérents mais semblent parfois tout droit sortis de GPT. Dans certains épisodes, les personnages donnent des conseils ou des définitions dans le même style linguistique que le modèle de langage d’OpenAI. Parfois, Patrick semble victime d’un AVC, son dialogue se résumant à des onomatopées totalement incohérentes de type « aasddskfkjdfsjfdshqs. » Un bug qui contribue très largement au caractère burlesque et absurde de la scène.

Des dérapages très fréquents

Sur Twitter, les nombreuses scènes loufoques d’« AI Generated Sponge! » sont partagées en masse. Par leur nature, certains dialogues semblent avoir totalement échappé aux filtres de sécurité du générateur (s’ils en existent avec le système derrière cette chaîne).

M. Krabs en cure de déxinstox ? C'est le cas dans Bob l'éponge IA.

Certains épisodes de la parodie apparaissent inspirés de sujets présents dans le chat du stream. Impossible d’affirmer avec certitude cette hypothèse, mais les nombreux dérapages parfois puérils voire carrément illégaux des personnages pourraient alors facilement s’expliquer. En mars, la chaîne Twitch du show a été supprimée pendant plusieurs jours avant de refaire son apparition. Encore une fois, impossible de savoir qui se cache derrière ou si l’IA est vraiment utilisée, même s’il semble peu probable que quelqu’un compose tout ça manuellement.

Un véritable phénomène

« AI Generated Sponge! » n’est pas la seule production supposément générée grâce à l’intelligence artificielle. Ces derniers mois, de nombreuses parodies produites de manière autonome ont fait leur apparition sur les plateformes. C’est le cas de « Nothing, Forever » diffusé (à l’époque) en continu sur Twitch, parodiant la série Seinfeld de 1989.

Pour fonctionner, le système générait les dialogues à l’aide du modèle GPT-3 d’OpenAI. Le texte était ensuite retranscrit vocalement par un synthétiseur vocal et monté avec des images synthétiques avant d’être diffusé 24h/24.

Dans le domaine de la création audiovisuelle, l’IA semble inspirer un nombre croissant de producteurs. L’épisode 4 de la saison 26 de South Park, diffusé sur Paramount+ en France, fait directement référence à ChatGPT. (la fin de l’épisode a été entièrement écrite par l’IA, ses créateurs ont même laissé des erreurs de scénario) Une avancée phénoménale de la technologie qui passionne autant qu’elle inquiète. En avril, de nombreux scénaristes d’Hollywood se sont mis en grève, notamment pour lutter contre l’arrivée croissante des outils d’IA générative dans leur secteur.

