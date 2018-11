Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois de décembre 2018.

C’est un comble : de nombreux films de Noël vont disparaître du catalogue Netflix France avant le 25 décembre de cette année.

Chaque mois, nous dressons la liste des nouveaux contenus qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Dans la même logique, nous vous proposons aussi de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de Netflix France, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains contenus avant leur retrait. Ce mois-ci, beaucoup de dessins animés Pixar et Disney s’en vont — les retrouvera-t-on bientôt chez Disney+ ?

Beaucoup d’excellents dessins animés s’en vont

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en mai, juillet, août, septembre, octobre et novembre.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Casse-tête chinois – 3 décembre

De la célèbre trilogie de l’Auberge Espagnole, il ne restait que Casse-tête chinois sur Netflix France. Le film sera retiré le 3 décembre.

Les Misérables – 7 décembre

À prononcer « Les Misewables » si vous voulez être fidèles au film du Britannique Tom Hooper.

Les Gardiens de la Galaxie – 12 décembre

I am Groot : (

Alex Lutz, le spectacle – 14 décembre

On n’échappera pas à la séquence d’introduction d’Alex Lutz déguisé en « Catherine », son personnage à l’époque du Petit Journal (parce qu’un homme déguisé en femme, c’est tellement drôle…..), mais rassurez-vous, la suite du spectacle est garantie sans déguisement.

Love Actually – 14 décembre

Qui n’a jamais rêvé de courir après sa bien aimée dans un aéroport ou de tomber amoureux d’un Premier ministre britannique au fantastique déhanché ? Love Actually et sa pléiade d’actrices et acteurs talentueux reste un incontournable de la comédie romantique. Attention tout de même, plus il vieillit, plus il gagne de points de gênance, comme pour l’option « faire passer une obsession malsaine pour la femme de mon meilleur ami pour du romantisme ».

Blanche-Neige et le chasseur – 30 décembre

Kristen Stewart. Charlize Theron. A-t-on besoin d’en dire plus ?

Mes meilleures amies – 30 décembre

Cette comédie écrite par Kristen Wiig et Annie Mumolo est tout simplement l’une des plus drôles du début des années 2010. Elle aura également la particularité de réussir à vous faire détester Jon Hamm. À voir absolument.

Moi, moche et méchant – 30 décembre

Spoiler : il n’est pas vraiment si méchant.

Shrek – 31 décembre

Vous vous souvenez de Shrek ? ?

Kung Fu Panda – 31 décembre

Vous aimez les arts martiaux. Vous aimez les pandas. Vous aimerez Kung Fu Panda.

L’étrange Noël de Monsieur Jack – 31 décembre

Il paraît que si vous ne regardez pas une dernière fois l’étrange noël de Monsieur Jack avant qu’il ne soit retiré du catalogue, vous serez kidnappés par le Oogie Boogie Man !

