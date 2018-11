« Pour moi, le script, c'est le début, le milieu et la fin », affirme David Nutter. Ce postulat artistique peut être surprenant, mais assure pour lui une bonne cohérence avec les showrunners de la série.

Les livres ou la série ? C’est un débat qui anime les fans de Game of Thrones depuis 2011, dès que le premier épisode de la série de HBO a été diffusé outre Atlantique. Le réalisateur David Nutter, lui, a tranché : il ne lira pas l’œuvre de George R. R. Martin.

Dans une séquence de questions-réponses sur Reddit le 14 novembre 2018, le réalisateur de plusieurs épisodes de la prochaine et dernière saison de Game of Thrones a confié qu’il ne lisait pas les livres pour « se laisser guider par les scripts ».

David Nutter est un habitué de la série de HBO : c’est notamment lui qui a tourné l’épisode du Red Wedding, l’un des plus célèbres de la série à cause de son retournement de situation déchirant — tellement que des fans se sont filmés en train de découvrir la scène.

« Pour moi, le script, c’est le début, le milieu et la fin », explique Nutter, dont la réalisation se focalise entièrement sur les synopsis écrits par les scénaristes et les créateurs David Benioff et D. B. Weiss. « Je ne lis pas les livres car je ne veut pas me faire une opinion, ou avoir une approche différente de ce qui est écrit. »

Un postulat artistique

David Nutter insiste sur ce choix qui ne tient pas de la flemmardise : il s’agit avant tout d’un postulat artistique. Sa relation avec les deux showrunners est d’ailleurs cruciale pour préparer les épisodes : « Je passe aussi beaucoup de temps avec David et Dan et nous parlons des personnages et des formulations : il m’est important de savoir ce qu’ils ont en tête. »

George R.R. Martin a débuté l’écriture de la saga du Trône de Fer en 1991, et elle n’est toujours pas achevée aujourd’hui. La série ayant rattrapé les livres, Martin a collaboré étroitement avec Benioff et Weiss afin de leur divulguer les éléments clés de l’intrigue qu’il n’a pas encore rédigée, et pour que la production puisse se terminer en toute cohérence avec son projet initial. Sur Reddit, David Nutter précise d’ailleurs ne « pas faire partie des gens à qui Martin a dévoilé la fin ».

La saison 8 de Game of Thrones sera la dernière. Elle comptera 6 épisodes de plus d’une heure chacun et sera diffusée en avril 2019, a récemment annoncé la chaîne HBO.

