C'est un immense succès : pour l'édition 2018 de Z Event, plus d'un million d'euros de dons au profit de MSF a été récolté lors du marathon caritatif de jeux vidéo. C'est plus du double par rapport à 2017.

Les records sont faits pour être battus, dit-on. Lors de ce week-end du 11 novembre, les membres de Z Event auront battu le leur avec la manière puisque ce marathon de jeu vidéo a permis de réunir en l’espace de trois plus d’un million d’euros de dons au profit de Médecins Sans Frontières. C’est plus du double de la somme qui avait été récoltée l’an passé par cette même opération caritative.

C’est à la toute fin de ces trois jours d’évènement que cette barre symbolique a été franchie. En effet, la confirmation du million d’euros a été faite aux alentours de minuit trente, le 12 novembre, à peine une demi-heure avant la fin du marathon. C’est Adrien Nougaret, alias ZeratoR, l’organisateur de Z Event, qui s’est chargé d’annoncer la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

Mobilisation pour RSF

Quelques heures plus tôt, aux alentours de 18 heures le 11 novembre, c’est un autre seuil symbolique qui a été atteint : 500 000 euros, soit le montant total récolté en 2017 pour du précédent Z Event, qui se mobilisait cette fois pour la Croix-Rouge française. Et un an avant, la première édition, lancée en faveur de l’ONG Save The Children, avait recueilli 170 000 euros. Presque six fois moins.

Sur Twitter, Médecins Sans Frontières, qui a régulièrement relayé les dernières annonces de Z Event, a remercié les personnes qui ont fait un don au cours de ces trois jours de marathon (ou qui ont acheté un t-shirt aux couleurs de l’évènement). Le direct a même été l’occasion d’organiser un échange avec la directrice générale adjointe, Delphine Leterrier, pour expliquer la façon dont sera utilisée cette cagnotte.

Notre Directrice Générale Adjointe en compagnie de @ZeratoRSC2 pour remercier tous les streamers du #ZEvent2018 et votre générosité ! GG les streamers et ce n'est pas encore fini. pic.twitter.com/XHLx1eiFim — MSF France (@MSF_france) November 10, 2018

38 participants

Organisée depuis trois ans maintenant, l’initiative Z Event a rassemblé cette année presque quarante vidéastes de la scène française du jeu vidéo. Plus de cinquante heures de diffusion en direct ont été assurées, les joueurs et les joueuses se relayant tout au long de ce long week-end vidéoludique organisé par ZeratoR, l’une des figures du milieu, qui est spécialisé dans la retransmission de parties sur YouTube et Twitch.

Il est à noter que ces dons sont déductibles d’impôt. Un reçu fiscal pouvait être récupéré sur Streamlabs, la plateforme utilisée pour récupérer les dons depuis chaque chaîne de streaming partenaire. Il reste désormais à savoir quelle sera la prochaine ONG à bénéficier du soutien de la communauté vidéoludique. Car on ne peut pas croire que Z Event s’arrête en si bon chemin.