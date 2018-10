Comme tous les gros jeux sortis ces derniers mois, Red Dead Redemption 2 est compatible HDR. Mais on vous déconseille de l'activer.

Vous avez peut-être attendu la sortie de Red Dead Redemption 2 pour goûter aux joies de la 4K et du HDR, repoussant au dernier moment l’acquisition d’un téléviseur idoine et d’une Xbox One X. À l’arrivée, vous risquez d’être déçu du rendu, et on déconseillera l’activation du HDR, en espérant que Rockstar Games travaillera sur une mise à jour qui rectifiera le tir.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Red Dead Redemption 2 est plus beau en SDR qu’en HDR, que ce soit avec une Xbox One X reliée à un téléviseur LG OLED ou une PlayStation 4 Pro associée à un téléviseur Sony LED. Un comble que nous illustrons avec un jeu de photos prises lors d’une séquence sombre.

Le SDR mieux que le HDR

Avant de remarquer des témoignages sur Facebook, nous avions d’abord joué pendant 30 heures à RD2 avec le HDR activé, simplement en réglant la puissance des pics lumineux dans les paramètres du jeu. Et sans penser une seule seconde que Red Dead Redemption 2 serait encore plus beau — car il est beau — en SDR.

Une fois le HDR désactivé, le rendu apparaît moins délavé et plus contrasté — un paradoxe — avec notamment des couleurs plus pétantes. En ressort une image finalement plus réaliste, plus agréable, plus éclatante. Agissant sur les contrastes, le HDR est censé faire briller davantage les sources lumineuses — mais ce n’est pas évident dans Red Dead Redemption 2. Et améliorer la lisibilité des scènes sombres — ce qui est le cas dans le jeu de Rockstar Games mais avec des noirs plus grisés. Interrogé par Numerama, un joueur a confirmé, à son plus grand dam, nos observations.

Un faux signal HDR

Adam Fairclough, contributeur pour Eurogamer, a expliqué la source du problème dans une analyse pointue publiée le 30 octobre 2018. Où l’on découvre que Rockstar Game berne les joueurs avec un faux signal HDR ou, plus précisément, un signal SDR simplement boosté au niveau de la luminosité. Cette tromperie sur la marchandise est la cause de ces écarts de rendu, pouvant varier d’un téléviseur à un autre — en fonction de la gamme et des réglages de chacun.

Dans une vidéo partagée sur YouTube, HDTVTest mentionne un souci lié au réglage du pic lumineux. Plus on le voudra élevé, plus le niveau de noir augmentera lui-aussi de manière proportionnelle. Résultat : on se retrouve, certes, avec des blancs plus brillants mais aussi avec des noirs moins denses. En théorie, la technologie est censée appuyer cette différence entre ce qui doit être sombre et ce qui doit être clair. Dans le cas de Red Dead Redemption 2, on perd totalement cette notion de dynamique accentuée : plutôt que d’étirer la courbe, le jeu se contente de la déplacer.

Comment désactiver le HDR ?

Fort heureusement, il est possible de désactiver le HDR sur PlayStation 4 comme sur Xbox One :

Sur PS4 et PS4 Pro : rendez-vous directement dans les paramètres du jeu ;

Sur Xbox One S et Xbox One X : il est nécessaire de passer par les paramètres de la console, dans l’onglet Affichage et Son > Signal Vidéo > Modes Vidéo.

