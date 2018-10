PSG affrontera Naples le 23 octobre pour un match crucial en phases de poules de la Ligue des champions. Toute la compétition est à suivre en exclusivité sur RMC Sport.

Pour la saison 2018-2019, si vous ne souhaitez rien rater de la Ligue des champions, le rendez-vous se passe en exclusivité sur les chaînes de RMC Sport. Et la semaine du 23 octobre 2018, Monaco affrontera le FC Bruges, Lyon s’opposera à Hoffenheim et le PSG recevra Naples dans un choc à la hauteur des ambitions du club de la capitale.

Et si en 2018, la France a ramené la Coupe du Monde a la maison, le plaisir des exploits des Bleus en sélection peut être poursuivi en les regardant courir sur les pelouses européennes aux côtés des plus grands joueurs internationaux. La compétition la plus prisée du moment n’est, cette année, pas avare en surprises et les clubs les plus modestes ont déjà montré qu’ils feraient tout pour progresser dans les poules. Et peut-être, décrocher une qualification pour les phases éliminatoires, forcément palpitantes, qui auront lieu à partir du 12 février 2019.

RMC Sport, qui possède les droits de diffusion de la Ligue des champions jusqu’en 2021, propose son abonnement sans engagement à 19 euros par mois afin de vivre ces matchs intenses depuis votre télé, mais aussi sur votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur.

Et comme c’est SFR qui possède la chaîne, les clients ou futurs clients de l’opérateur peuvent profiter de la Ligue des champions à un tarif préférentiel. Dans les faits, les clients box ou mobile de l’opérateur bénéficient d’un tarif à 9 euros par mois… toujours sans engagement.

En plus, l’abonnement RMC Sport ne se limite pas à la crème du football européen : il propose de suivre des compétitions de sport extrême avec les Winter X Games ou du basketball avec la LNB Pro B. Bref, le ballon rond est bien entouré.

Comment profiter de l’offre ?

C’est très simple : si vous êtes un client SFR, l’abonnement sans engagement de RMC Sport est à 9 euros par mois. Il suffit de se connecter avec vos identifiants SFR pour bénéficier de l’offre.

Si vous n’êtes pas un client SFR, l’abonnement sans engagement de RMC Sport est à 19 euros par mois.

Crédit photo de la une : RMC Sport