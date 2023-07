La Coupe du monde féminine 2023 a lieu du 20 juillet au 20 août, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’équipe de France est présente. Les matchs peuvent être suivis en direct, même sans TV, grâce au streaming.

La Coupe du monde féminine de football démarre. Pour les nations engagées dans cette compétition, coorganisée par la Nouvelle-Zélande et l’Australie, la cible à abattre s’appelle l’Amérique. Les États-Unis sont en effet les tenants du titre (ils ont remporté la précédente édition en 2019) et sont le pays le plus victorieux, avec quatre trophées.

La France fait partie des 32 équipes qualifiées pour le tournoi. L’équipe, emmenée par l’entraîneur et le sélectionneur Hervé Renard, aura évidemment à cœur d’aller aussi loin que possible dans le tableau final. Elle peut compter sur des joueuses de talent, comme Eugénie Le Sommer, Wendy Renard, et Estelle Cascarino, trois athlètes parmi les plus en vue.

Quelle chaîne pour regarder la Coupe du monde 2023 ?

Pour la France, les droits de diffusion de la Coupe du monde féminine de 2023 ont été acquis dans le cadre d’un partenariat entre deux groupes, M6 et France Télévisions. Cela signifie qu’il faudra alterner entre la chaîne du premier (M6) et celles du second (France 2, France 3, France 4 et même sur le net avec France.TV) selon les matchs ciblés.

The #FIFAWWC kicks off in Aotearoa New Zealand! 💪



Let's go #BeyondGreatness! 😍 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 20, 2023

Quand joue l’équipe de France (et où voir ses matchs) ?

Pour les phases de poule, le calendrier de l’équipe nationale est le suivant :

23 juillet à 12h : France – Jamaïque (M6)

29 juillet à 12h : France – Brésil (France 2)

2 août à 12h : Panama – France (France 2)

Pour le tableau final, tout dépendra des performances des Bleues lors de ces trois rencontres.

Si la France sort première de son groupe, elle affrontera en huitième de finale le numéro deux du groupe H à 10h du matin le 8 août (M6). Si elle sort en second, elle affrontera en huitième le numéro deux du groupe H le même jour, à 8h du matin. Si elle finit troisième ou quatrième, elle sort de la compétition, tout court.

Dans quel groupe est l’équipe de France féminine ?

L’équipe se trouve dans le groupe F avec la Jamaïque, le Brésil et le Panama. Sur le papier, la Jamaïque et le Panama ne sont pas deux très gros clients. C’est le Brésil qui est le principal challenger. Son équipe a toujours participé aux phases finales et a même atteint la finale en 2007. La France a atteint la quatrième place en 2011, son meilleur classement.

Une partie de l’équipe. // Source : FFF

Où se joue la Coupe du monde féminine de foot ?

La compétition est organisée conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour les poules, la France restera en Australie : deux de ses matchs se joueront à Sydney, un à Brisbane, à mille kilomètres plus au nord. Si on atteint les huitièmes, cela se jouera encore en Australie, à Adélaïde ou à Melbourne, dans le Sud. Idem pour les matchs suivants, si on les gagne.

Quel est le décalage horaire entre la France et l’Australie ?

Le décalage horaire entre la métropole et l’Australie est actuellement de 8 heures. On sera en soirée à l’autre bout du monde lorsque les matchs auront lieu. En ce qui concerne la métropole, on sera midi. Pour la France d’outre-mer (Réunion, Guyane, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Martinique et Guadeloupe), il y a aussi un décalage plus ou moins fort à prévoir.

Qui diffuse la finale ?

France Télévisions diffusera la finale sur France 2, ainsi qu’une demi-finale et deux quarts de finale. M6 récupère la petite finale, une demi-finale et les deux autres quarts de finale. M6 a aussi récupéré le premier match de l’équipe de France, tandis que France Télévisions a diffusé le match d’ouverture (Nouvelle-Zélande – Norvège), afin d’avoir un partage aussi équitable que possible.

La finale aura lieu le 20 août 2023.

France Télévisions récupère la diffusion de la finale de la Coupe du monde féminine. // Source : Fred Romero

Comment suivre la Coupe du monde en direct ?

Le plus simple, si vous avez un poste de télévision chez vous, c’est d’allumer la TV et de vous mettre devant France 2 ou M6 (ou une autre chaine du groupe de France TV si vous voulez regarder d’autres rencontres). L’accès au direct est gratuit, que ce soit pour la chaîne privée, ou bien pour les canaux du groupe public.

Comment regarder le tournoi gratuitement sur le web ?

Si vous n’avez pas de téléviseur, vous pouvez voir la Coupe du monde féminine sur le web. Des solutions légales existent pour suivre les rencontres en direct, pour les revoir en replay si vous les avez manquées, ou bien pour les attraper en décalé si vous avez manqué le début. Une bonne connexion à Internet est préférable pour avoir une bonne qualité d’image (et donc un bon écran).

La Coupe du monde sur France.TV (France Télévisions)

La solution la plus évidente est de visionner les programmes de France Télévisions en ligne, via leur site web France.TV. Sur cette plateforme, vous trouverez des sections dédiées à France 2, France 3 et France 4, où vous pourrez regarder en direct les émissions. Un compte gratuit est requis pour accéder aux diffusions.

La Coupe du monde sur M6

Concernant M6, la logique est la même. Rendez-vous sur le site officiel de la chaîne. Un compte est également requis pour suivre les directs ou assister aux replays, là encore gratuitement.

La Coupe du monde sur Molotov

Molotov est une plateforme de streaming sur laquelle il est possible de voir France 2, France 3, France 4, mais aussi M6. Le service existe en version web ou bien en application à installer sur l’ordinateur. L’offre gratuite suffit pour assister aux matchs.

La Coupe du monde sur MyCanal

La Coupe du monde peut aussi être vue sur MyCanal, puisque les chaînes de M6 et de France TV sont là encore diffusées.

