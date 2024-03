Le PSG a un match important à jouer ce mardi soir : un huitième de finale retour en Ligue des champions face à la Real Sociedad. Le club de la capitale a pris une bonne option en gagnant 2-0 à domicile, mais la crainte d’une remontada existe. Un match diffusé sur RMC Sport et Canal+ Foot.

Chaque nouveau match de Ligue des champions devient le plus important de l’année pour le PSG, qui va jouer une partie de sa saison ce mardi 5 mars 2024. Kylian Mbappé et sa bande se déplacent sur la pelouse de la Real Sociedad avec l’ambition de se qualifier pour les quarts de finale, ce qui n’est plus arrivé depuis l’exercice 2020/2021 (défaite en demi-finale, face à Manchester City).

Paris est en ballotage favorable si on se fie au résultat du match aller. Au Parc des Princes, le club de la capitale française a fait le boulot en s’imposant sur le score de 2 buts à 0. Néanmoins, il a habitué ses supporters à des retournements de situation invraisemblables ces dernières années. En somme, la crainte d’une remontada existe et si la Real Sociedad venait à marquer rapidement, alors la peur pourrait gagner les rangs parisiens. Bref, tout est encore possible et on verra peut-être le dernier match de Ligue des champions de Kylian Mbappé avec le maillot du PSG.

Pourra-t-on regarder ce huitième de finale retour entre le PSG et la Real Sociedad en direct et en streaming ? La réponse est oui. Mais il vaut mieux anticiper pour ne pas se faire piéger à 21 heures.

Huitième de finale retour aller entre le PSG et la Real Sociedad // Source : Capture Canal+

Sur quelles chaînes est diffusé le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et la Real Sociedad ?

Pour regarder la Ligue des champions, il faut être abonné à une chaîne payante. Deux choix sont possibles en ce qui concerne cette affiche entre le PSG et la Real Sociedad : Canal+ et RMC Sport… mais attention avec Canal+.

Depuis votre décodeur ou l’application myCanal, le match sera proposé sur la chaîne Canal+ Foot, et non pas Canal+, ce qui suppose d’avoir le bouquet Sports dans son abonnement. Certaines offres, comme les formules -26 ans, ne permettent pas de cumuler le bouquet streaming et le bouquet sport. Elles excluent donc par défaut Canal+ Foot et le match de ce soir. Même chose pour les abonnés Freebox Ultra, qui n’ont que la chaîne Canal+ incluse.

À noter qu’il s’agit d’un fonctionnement normal pour Canal, habitué à diffuser les rencontres du mardi sur Canal+ Foot. Ce que l’on déplore est de ne pas rendre la chaîne accessible de tous les abonnés. Pour vous abonner à une offre compatible, cliquez sur ce lien. Le match devrait être proposé en qualité 4K UHD sur le canal Événement 4K. Certains abonnés disposent aussi d’une option payante à 5 euros par mois pour débloquer la chaîne, mais certains ne sont pas éligibles.

Sur RMC, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1.

À quelle heure a lieu le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et la Real Sociedad ?

Le huitième de finale retour entre le PSG et la Real Sociedad a lieu ce mardi 5 mars, à 21h, en direct de la Reale Arena, à Saint-Sébastien.

À noter qu’il y aura un autre match de Ligue des champions diffusé en même temps : le huitième de finale retour entre le Bayern Munich et la Lazio Rome.

Quel est le parcours du PSG en Ligue des champions ?

Le PSG connaît une compétition européenne contrastée cette saison, avec une qualification in extremis en huitièmes de finale :

Victoire 2-0 contre Dortmund à domicile (19 septembre)

Défaite 4-1 contre Newcastle à l’extérieur (4 octobre)

Victoire 3-0 contre le Milan AC à domicile (25 octobre)

Défaite 2-1 contre le Milan AC à l’extérieur (7 novembre)

Nul 1-1 contre Newcastle à domicile (28 novembre)

Nul 1-1 contre Dortmund à l’extérieur (13 décembre)

Victoire 2-0 contre la Real Sociedad à domicile (14 février)

Notons quand même que le PSG est invaincu depuis le 7 novembre 2023 et vient d’enchaîner une série de 20 matches sans défaite, toutes compétitions confondues.

À l’inverse, la Real Sociedad est dans une dynamique catastrophique : une seule victoire sur les neuf derniers matches disputés. L’équipe espagnole a terminé invaincue à l’issue de la phase de groupes de Ligue des champions et connaît une panne de résultats depuis.

Quelle sera la composition probable du PSG pour ce huitième de finale de Ligue des champions ?

Luis Enrique adore brouiller les pistes mais pourrait aligner le onze suivant : Donnaruma – Hakimi, Marquinhos (cap), Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Barcola, Mbappé. Le PSG ne pourra pas compter sur Marco Asensio, touché à l’ischio-jambier.

