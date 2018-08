Le studio polonais CD Projekt, à qui l'on doit la plateforme GOG.com et la série de jeux The Witcher, lance une campagne anti-DRM.

C’est la spécialité de Good Old Games (GOG.com) : vendre des jeux vidéo sans aucun verrou numérique (DRM, pour Digital Rights Management en anglais, soit en français Mesures Techniques de Protection). Cela fait maintenant dix ans que la plateforme se pose en rivale de Steam, avec pour principal argument l’absence de contraintes ou restrictions sur la façon de profiter de ses achats dématérialisés.

Une proposition qui fait mouche chez nombre de joueurs, car ces outils de régulation n’ont pas bonne presse : au nom de la lutte contre le piratage, l’industrie vidéoludique s’est lancée dans la conception de moyens techniques pour contrôler l’usage de ses titres. Or, cela n’est pas sans conséquence pour l’expérience de jeu : performances moindres, obligation d’activation, risque de piratage, connexion indispensable…

Les professionnels du jeu vidéo ne sont d’ailleurs pas tous d’accord sur l’intérêt des DRM : on a vu des studios se lancer dans cette direction avant de faire marche arrière, parfois sous la pression de leurs clients et de la presse spécialisée. Des personnalités reconnues comme Gabe Newell ont ainsi pris la parole contre ces menottes et des alternatives anti-DRM ont fini par voir le jour.

Comme GOG.com.

Justement, une autre campagne contre ces dispositifs est en train d’émerger. Pilotée par la plateforme concurrente de Valve, qui est éditée par le studio polonais CD Projekt, à l’origine de l’excellente adaptation vidéoludique de la franchise The Witcher et du prometteur jeu Cyberpunk 2077, elle est intitulée « FCK DRM », un nom bien senti qui n’a ni besoin de traduction ni d’explication.

What is DRM ? How does it affect you and the games that you buy ? The landscape has changed since 2008, and today many people don’t realize what DRM even means. To help you understand what exactly DRM is, we've launched https://t.co/iGCKlOdFVx #FCKDRM pic.twitter.com/HaRP1AReGX

— GOG.COM (@GOGcom) August 21, 2018