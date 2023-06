L’extension Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077 sera l’occasion pour le studio CD Projekt Red d’ajouter une nouvelle fin à son jeu vidéo.

Une nouvelle fin est en préparation pour le jeu vidéo Cyberpunk 2077. C’est ce qu’a indiqué le directeur du jeu, Gabe Amatangelo, à l’occasion d’un entretien accordé au site WCCFTech, le 11 juin. Ce nouvel épilogue pour le personnage principal, V, et Johnny Silverhand, sera disponible avec l’extension Phantom Liberty, dont la sortie est annoncée pour le 26 septembre 2023.

Compte tenu de la manière dont se termine Cyberpunk 2077, et de certains choix radicaux qui peuvent être faits selon les décisions qui ont été prises en jeu, l’extension Phantom Libety est en fait une aventure qui va survenir avant le grand final. Et en fonction de ce que l’on fera dans Phantom Liberty, on pourra obtenir cette nouvelle fin.

Une nouvelle fin amère ?

À quoi ressemblera cette nouvelle fin, personne ne le sait encore, hormis l’équipe en charge du développement du jeu. Ressemblera-t-elle aux autres ou sera-t-elle un peu plus heureuse ? Quiconque a eu l’opportunité de finir Cyperbunk 2077 sait que les différentes options pour clore l’histoire de V et de Johnny Silverhand ne sont pas franchement guillerettes.

Parmi les options qui s’offrent aux joueurs et aux joueuses figurent entre autres le suicide, qui est sans aucun doute l’option la plus radicale et clôt très rapidement le récit. Il y a aussi l’assaut contre la tour Arasaka, avec plusieurs scénarios. Il y a aussi des options qui amènent V à conclure un deal avec Arasaka, laisser son corps à Johnny Silverhand, etc.

Pour aller plus loin Test de Cyberpunk 2077 : un jeu fabuleux à explorer malgré des opportunités manquées

Cyberpunk 2077. Le personnage de Takemura. // Source : Delyth Angharad

« Il y a une nouvelle fin dans le jeu de base parce qu’il y en a déjà plusieurs, indique Gabe Amatangelo. Mais il y en a une nouvelle qui est liée à vos nouvelles relations, à vos nouveaux personnages et à vos nouvelles situations ». À cette fin générale, il y aura également plusieurs fins spécifiques à Phantom Liberty, pour clore l’aventure de l’extension.

Phantom Liberty doit pouvoir être débloqué au milieu de l’histoire principale de Cyberpunk 2077, afin d’intégrer une nouvelle voie pour les aventures de V et Johnny Silverhand. Pour les personnes ayant déjà fini le jeu, un « raccourci » sera proposé dans le jeu pour accéder directement à l’extension, sans avoir besoin de repartir sur une nouvelle sauvegarde.

Ce qu’il faut espérer, c’est que le nouvel épilogue proposé par le studio reste dans la même veine que les autres, afin de ne pas dénaturer le propos de Cyberpunk 2077. La force du récit est de proposer des choix qui ne sont jamais totalement positifs. Ils ont tous des inconvénients, avec des implications sur la survie de V ou de Johnny Silverhand. C’est l’un ou l’autre, mais pas l’un et l’autre.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !