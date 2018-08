Gabe Newell n'arrive pas à prononcer le chiffre 3. On le comprend.

Après une décennie à vendre des chapeaux sur TF2, des packs de voix sur Dota 2 et à collecter l’argent des transactions faites sur Steam, Valve n’a toujours pas communiqué sur Half Life 3, véritable arlésienne du jeu vidéo. Pour rappel, la saga Half-Life 2 s’est terminée sur un Episode 2 dans lequel le héros se retrouvait prisonnier d’une force alien maléfique. Sur cette scène d’action haletante qui implore une suite, rideau noir et… plus rien. Un peu comme si Star Wars s’était achevé avec un « Je suis ton… » à l’épisode V.

Et après le silence un brin gêné et les questions savamment évitées, Gabe Newell, fondateur de Valve, prend de plus en plus le sujet avec humour. Plus personne n’espère voir sérieusement Half-Life 3, ou l’épisode 3 de Half-Life 2 et Gaben s’est amusé de cette peur presque irrationnelle pour le chiffre 3 dans une vidéo parodique tournée à l’occasion du tournoi Dota 2. On y voit Newell dans une session d’enregistrement pour un « pack de voix », ces goodies commercialisés par l’entreprise et qui remplacent les voix des annonces par défaut qui commentent les actions dans Dota 2.

Au moment d’enregistrer le Triple Kill qui doit annoncer une succession de trois victimes pour un joueur, Gabe ne peut plus. « Je ne comprends pas », lance-t-il avant de poursuivre : « Qu’est-ce qui me pousserait à faire ça ? ». Il finit par conclure en évitant le sujet : « Vous avez tué plus de deux personnes… et moins de quatre ». Il n’y a évidemment rien à tirer de ces blagues, si ce n’est que Valve n’a toujours pas annoncé de suite à la saga Half-Life. D’ailleurs, il n’y a pas non plus de Portal 3, de Team Fortress 3 ou de Dota 3 au programme connu du studio.