Valve vient de présenter une version OLED de sa console Steam Deck, une sorte de « version 2.0 » plus réactive, avec une meilleure autonomie.

« Le jeu ne s’arrête jamais.» Valve vient de présenter par surprise le 9 novembre 2023, sur son site officiel, la version OLED de sa console Steam Deck. Le Steam Deck OLED est une version améliorée en de nombreux points, vante l’entreprise américaine :

Évidemment, comme son nom l’indique, il dispose d’un écran OLED au lieu d’un écran LCD

Une autonomie supérieure de 30 à 50 %

Des téléchargements jusqu’à « 3 fois » plus rapides grâce au wifi 6E

30g de moins sur son poids (soit 5 % plus léger que le Steam Deck original)

Un chargement plus rapide, de 20 % à 80 % en 45 minutes

Une fréquence de rafraichissement mise à jour et passe de 60 Hz à 90 Hz

Une augmentation de la zone active de l’écran à 7,4 pouces

Un cordon d’alimentation plus long (2,5 m au lieu de 1,5 m)

Un écran tactile plus réactif

Des joysticks plus précis et maniables

Nouvel étui de transport

S’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un Steam Deck 2, les nombreuses améliorations laissent penser qu’il y a quand même beaucoup de différences entre les deux modèles.

Les premières photos du Steak Deck OLED

Le Steam Deck OLED // Source : Valve

Le Steam Deck OLED, de face // Source : Valve

Les commandes du Steam Deck OLED // Source : Valve

Le Steam Deck OLED pris en main // Source : Valve

Quel sera le prix du Steam Deck OLED ?

Il sera vendu à partir de 569 euros dans sa version 512 Go, et 679 euros dans sa version 1To.

Quand sera-t-il commercialisé ?

Il sera vendu à compter du 16 novembre 2023 à partir de 19h, soit un an et demi après la commercialisation de la première version de la console, avec un écran LCD.

Valve vend désormais 3 Steam Deck : un LCD et deux OLED

Valve ne vend maintenant plus que trois Steam Deck, ce qui signifie que deux autres modèles seront bientôt discontinués : il s’agit de la console à l’écran LCD avec seulement 64 Go et de celle avec 512 Go.

Valve écoule donc ses stocks : les deux consoles sont actuellement soldées à 369 euros et 469 euros.

Les trois consoles vendues par Valve // Source : Valve

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !