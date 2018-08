Pour sa future série sur Star Wars, Disney va mettre le paquet : il est prévu un budget de 10 millions de dollars par épisode, pour une première saison qui devrait en compter dix. C'est autant que le coût d'un épisode de la saison six de Game of Thrones.

Pour Star Wars, Disney ne lésine pas sur les dépenses. C’est vrai pour les films de la saga, dont chacun dispose d’un budget d’au moins 200 millions de dollars. C’est vrai aussi pour la série en prises de vue réelles qui est en cours de préparation et dont la production et l’écriture ont été confiées à Jon Favreau, à qui l’on doit la mise en place de l’univers cinématographique Marvel avec Iron Man.

Le cinéaste américain pourra d’ailleurs se faire plaisir, puisqu’il est prévu d’allouer une enveloppe d’environ 100 millions de dollars pour produire dix épisodes, selon le New York Times. On savait depuis le début de l’année que Disney entendait donner un budget très confortable à l’une de ses futures séries télévisées, pour dix épisodes, mais l’on ne savait pas encore quel univers y aurait droit.

Cette série sera proposée exclusivement sur le service de streaming de Disney. Celui-ci doit être lancé en 2019.

Des séries qui coûtent parfois très cher

Pour une série TV, un budget de 100 millions d’euros est extrêmement élevé et très rares sont les projets ayant droit à un tel traitement. On peut tout de même citer la saison 6 de Game of Thrones, qui a eu droit à 10 millions de dollars par épisode, pour un budget total de 100 millions de dollars. La série The Get Down, annulée par Netflix, aurait même coûté 16 millions de dollars par épisode.

Le coût de production a souvent pesé lourd dans la balance et contribué à l’annulation de certaines séries : c’est le cas de Rome, Sense8, Marco Polo ou Vinyl, avec à chaque fois des millions de dollars par épisode. Ce dernier projet aurait coûté pas moins de 30 millions de dollars uniquement pour l’épisode pilote, réalisé par Martin Scorsese, et globalement 100 millions de dollars pour l’unique saison de dix épisodes.

En comparaison, des projets très populaires comme House of Cards ou The Walking Dead s’en tirent avec bien moins : selon des chiffres de 2016, un épisode de HoC coûte environ 4,6 millions de dollars, tandis qu’un de TWD atteint 3 millions. Netflix a même pu produire six séries issues de l’univers Marvel (Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage et prochainement Iron Fist et The Defenders) pour un total de 200 millions.

La série en prises de vue réelles sur Star Wars ne devrait d’ailleurs pas être la seule prévue par Disney. En début d’année, le PDG du géant du divertissement a indiqué avoir quelques projets pour la télévision avec cette licence. Il n’était cependant pas précisé à l’époque si cette information recouvrait uniquement des séries avec un vrai casting, des dessins animés ou bien les deux.