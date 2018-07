Des rumeurs de plus en plus insistantes évoquent le retour de Lando Calrissian dans Star Wars Episode IX. Quel rôle pourrait-il jouer et comment le faire revenir dans l'histoire ? Voici quelques pistes.

Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa, Chewbacca, R2-D2, C-3PO, l’amiral Ackbar, Yoda ou encore Nien Nunb : nombreux sont les personnages de la trilogie originale de Star Wars à avoir fait leur retour dans la saga, pour tenir un rôle-clé dans l’intrigue ou pour faire un clin d’œil au fan. Pourtant, d’autres personnages majeurs des premiers films manquent encore à l’appel.

On pense à Denis Lawson, qui a incarné l’excellent pilote de chasse Wedge Antilles, ou à Jeremy Bulloch, caché derrière le casque de Boba Fett. Mais surtout, on a en tête un certain Billy Dee Williams, qui a incarné Lando Calrissian, 38 ans avant Donald Glover, que l’on a vu dans Solo : A Star Wars Story, associant son visage au joueur de sabacc, homme d’affaires et futur héros de la rébellion.

Le retour de Lando Calrissian

Or, les rumeurs se font aujourd’hui très insistantes sur un retour de Billy Dee Williams en tant que Lando Calrissian. Selon le site The Hollywood Reporter, souvent très bien informé sur ce qui se passe dans l’industrie cinématographique, l’acteur américain, qui est âgé de 81 ans, a renoncé à se rendre à une convention de pop-culture et de science-fiction pour… cause de conflit avec un tournage.

Depuis 1983 et la sortie du Retour du Jedi, Billy Dee Williams n’a jamais totalement coupé les ponts avec son personnage : depuis le début des années 2000, il lui a prêté sa voix à de nombreuses reprises, et à un rythme relativement soutenu depuis les années 2010. Citons The Lego Movie en 2014, mais aussi Star Wars Battlefront I et II, sortis en 2015 et 2017. Il y a eu aussi d’autres films, jeux vidéo ou séries TV.

Bien que la nouvelle du retour de Billy Dee Williams n’a pas été confirmée par Disney, le développement de l’intrigue dans les Épisodes VII et VIII de Star Wars, en particulier autour des personnages de Han Solo, Luke Skywalker et Leia Organa, offre clairement des portes d’entrée idéales pour organiser son retour. Surtout que le Faucon Millenium et Chewbacca sont aussi de la partie !

On doute que le rôle offert à Billy Dee Williams soit un simple caméo : il incarne quand même un personnage-clé de la saga — faut-il rappeler qui pilote le Faucon Millenium lors de la Bataille d’Endor, notamment lorsqu’il s’agit de s’infiltrer dans la nouvelle Étoile de la Mort pour la détruire de l’intérieur ? Il occupera vraisemblablement un rôle secondaire, les rôles principaux étant occupés par un casting de nouvelle génération.

Faire revenir Lando dans l’histoire

Dans ces conditions, et au regard dont l’histoire s’achève à la fin de l’Épisode VIII, le retour de Lando Calrissian serait salutaire pour les membres de la Résistance, qui ne sont pas dans une forme éblouissante. Soit en rejoignant le combat armé, malgré un âge avancé, soit, ce serait plus crédible, en mettant à disposition ses réseaux et ses ressources, notamment financières, pour soutenir la lutte.

Il reste désormais à lui reconstituer toute une histoire pour expliquer ce qu’il faisait entre la fin de l’Épisode VI et la nouvelle trilogie. L’on fera remarquer que son nom n’est jamais cité dans les Épisodes VII et VIII, ce qui offre une page vierge à remplir, sans contrainte. Mais il faudra justifier son absence alors que la galaxie paraît à feu et à sang du fait du conflit entre le Premier Ordre et la Résistance.

En la matière, les récits de l’Univers Étendu, qui ont été écartés par Disney au moment du rachat de Lucasfilm, offrent quelques possibilités. On peut tout à fait imaginer que Lando ait repris ses activités d’entrepreneur spatial, à la manière de ce qu’il faisait à Bespin, la Cité des Nuages, que ce soit dans l’immobilier sur Coruscant ou dans l’exploitation minière. Ce ne sont pas les planètes qui manquent.

D’ailleurs, Disney pourrait faire une connexion avec Solo : A Star Wars Story. Il faut en effet noter que Kessel, une planète minière, est l’un des mondes que Han et Lando ont exploré lorsqu’ils étaient plus jeunes. C’était l’époque où le raid se faisait en douze parsecs. Elle a l’avantage d’être une planète entrant dans le récit officiel Star Wars et offrant divers récits impliquant… Lando.