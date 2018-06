On connaît enfin la date de sortie de la prochaine saison de BoJack Horseman, la meilleure série animée originale de la plateforme américaine.

Que les fans du cheval dépressif le plus touchant du monde des séries se réjouissent : la date de sortie de la saison 5 de BoJack Horseman a enfin été annoncée. La série animée produite et diffusée par Netflix reviendra le 14 septembre 2018, a indiqué le compte Twitter officiel de la série, en réponse à un gazouillis (tout en majuscules) qui s’interrogeait sur la date de sortie de ce nouveau volet très attention.

« Wooooow bravo, vous êtes la 10 000 000è personne à poser la question, voilà votre récompense, c’est la réponse : le 14 septembre, maintenant arrêtez de me demander », a tweeté le compte officiel ce 27 juin 2018, avec le même ton que celui du héros de la série.

wooowwww congratulations you are the 10000000 person to ask that question your prize is the answer sept 14th now please stop asking me https://t.co/YlMPphjRdq

— BoJack Horseman (@BoJackHorseman) June 27, 2018