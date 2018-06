Fortnite rapporte beaucoup d'argent à Epic Games. On comprend mieux pourquoi : les joueurs fidèles sont très généreux.

Une étude réalisée par Lend Edu s’est intéressée à Fortnite, plus spécifiquement aux joueurs et à ce qu’ils déboursent dans le jeu développé par Epic Games. Les résultats, publiés le 26 juin 2018, sont ébouriffants : 69 % des personnes sondées — des Américains — ont acheté des objets n’offrant pourtant aucun avantage. Soit quasiment 7 joueurs sur 10.

La somme dépensée en moyenne parmi les joueurs qui ont payé est de 85 dollars (et de 58 dollars, ramené à toute la communauté, même ceux qui n’ont rien dépensé). Soit peu ou prou le prix d’un jeu normal.

Autre statistique parlante : 36,78 % des personnes sondées n’avaient jamais débourser un seul centime pour des achats in-game avant de le faire pour Fortnite.

À l’arrivée, le passage en free-to-play — avec microtransactions — concomitant à l’arrivée du mode Battle Royale a été le bon choix pour Epic Games. Interrogé par Numerama, un joueur ayant dépensé 20 euros appuie la stratégie du studio, « En réalité, j’aurais pu le payer 70 euros ce jeu, je peux donc mettre un peu d’argent dedans. »

Des joueurs généreux

Aux yeux des joueurs, le rapport temps/prix est primordial. Voilà pourquoi payer dans Fortnite n’est pas considéré comme un souci : « Ça ne me dérange pas de filer un peu d’argent pour soutenir le projet et vu le temps que j’y passe avec les potes c’est toujours moins cher que n’importe quel autre jeu », explique notre interlocuteur. Ce dernier rappelle en prime que Fortnite n’est pas un pay-to-win, ce qui lève un frein.

Parmi les dépensiers, 58,9 % craquent pour des skins ou des personnages — « J’en connais qui mettent des centaines d’euros pour avoir toutes les skins », confirme le fan interrogé par nos soins. Viennent ensuite les planeurs (18,06 %), les outils de récolte (13,52 %) et les emotes (9,52 %). Plus étonnant, 20 % des joueurs généreux ne sont pas au courant que leur achat ne leur offre aucun avantage dans les parties. En conclusion, on comprend mieux comment Fortnite peut dépasser les 300 millions de dollars de recettes en un seul mois.

L’étude de Lend Edu a été réalisée sur 1 000 joueurs et joueuses de Fortnite. Ils ont été sélectionnés aléatoirement via Pollfish et jouent fréquemment.

Sauf que voilà, il y a une méthodologie à respecter pour que ces chiffres aient la moindre chance de refléter la réalité. Dans le cas de cette étude, il faut plonger tout en bas de la très longue page de lendEDU pour tomber là dessus. pic.twitter.com/kdC4Bp690S — Sinsem (@Sinsem_) June 27, 2018

Cet article a été mis à jour pour refléter le fait que les sondés ont été choisis parmi des joueurs intensifs de Fortnite.

