Durant sa conférence pré-E3 2018, Bethesda a montré une vidéo humoristique sur une version Alexa de Skyrim. Ce n'est pas une blague.

Bethesda n’est pas un éditeur qui manque d’humour. Il suffit de regarder le ton de sa communication pour s’en convaincre — voire celui de ses jeux pour aller un peu plus loin. Du coup, pendant sa conférence pré-E3 2018, quand il a montré une vidéo très drôle montrant un acteur — Keegan-Michael Key — en train de jouer à Skyrim via Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, on croyait à un auto-troll.

Après tout, Bethesda a abusé des portages de son RPG ces dernières années (il est disponible sur PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One et même Nintendo Switch). Mais l’expérience est bel et bien une réalité : elle s’appelle Skyrim Very Special Edition.

La blague pas si blague

À quoi ressemble Skyrim sur une enceinte connectée ? À rien puisqu’il n’y a pas d’écran… Simplement, cette très chère Alexa vous dit où vous êtes et libre à vous d’indiquer une commande avec votre voix (exemple : ouvrir la porte). En somme, on a droit à une sorte de Livre dont vous êtes le Héros du futur où la lecture serait remplacée par une intelligence artificielle. En résumé, c’est rigolo cinq minutes et vous prendrez sans doute plus de bon temps à regarder la vidéo présentant Skyrim Very Special Edition et teasant l’arrivée du RPG sur d’autres plateformes encore plus exotiques (un frigo connecté pour ne citer que lui).

À noter que Skyrim Very Special Edition est disponible gratuitement via Amazon.com sur les Amazon Echo et qu’il ne fonctionne pas, pour le moment ( ?), avec la version française d’Alexa.

