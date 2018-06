Fleur Labrunie - il y a 5 heures Pop culture

Fin juin, ce n'est pas le Life is Strange 2 que tout le monde attend qui sortira mais un mini spin-off : The Awesome Adventures of Captain Spirit.

À l’occasion de la conférence Microsoft à l’Electronic Entertainment Expo (E3), Square Enix a présenté The Awesome Adventures of Captain Spirit. Ce mini-épisode se présente à la fois comme un spin-off et une démo de Life is Strange. Le jeu sera disponible gratuitement à partir du 26 juin sur PC et consoles. De quoi donner un avant-goût du titre principal.

Un jeu de plus pour la licence Life is Strange

Life is Strange, sorti en 2015, est le jeu qui a permis au studio Dontnod Entertainment (partenaire de Square Enix) d’éviter la faillite. Son succès a été tel qu’une préquelle fut annoncée lors de l’E3 2017 sous le nom de Life Is Strange : Before the Storm. Pour cette E3 2018, pas de préquelle mais un spin-off centré sur le curieux personnage de Chris, un enfant de 10 ans très inventif.

La bande-annonce offre un cadre très hivernal réchauffé par la survoltante personnalité de Chris. Ce trailer nous inspire pourtant un certain sentiment de solitude. Le jeune garçon multiplie les jeux narratifs sans qu’on aperçoive l’ombre d’un ami pour l’accompagner. Le tout est ponctué par la supposée absence de sa mère, que l’on devine aux mots de Chris : « Le sourire de maman me manque », auxquels son père répond : « Moi aussi. »

Dans un communiqué, Dontnod Entertainment affirme avoir créé : « une aventure narrative complète qui regorge de contenus […] À chaque fois que vous recommencerez le jeu, vous découvrirez probablement des choses que vous aviez manquées lors de vos parties précédentes. » Le studio compte sur ses fans pour développer des théories intéressantes sur les liens entre Captain Spirit et Life is Strange 2. Récemment entré en bourse, Dontnod Entertainment réserve encore de nombreux secrets à ses fans.