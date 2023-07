Le MMORPG acclamé par la critique Final Fantasy XIV va sortir sur console Xbox. La fin d’une grande exclusivité pour la PlayStation de Sony.

En 2023, la PlayStation 5 a eu le droit en exclusivité à un grand Final Fantasy, le seizième épisode de la série, mais c’est bien les joueurs Xbox qui pourront se réjouir d’enfin goûter au meilleur épisode de la saga.

Le MMORPG Final Fantasy XIV a officiellement été annoncé sur Xbox pour un lancement prévu en 2024. Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming, était sur scène pour sceller ce nouveau partenariat, au Final Fantasy Fan Festival de Las Vegas (organisé les 28 et 29 juillet). L’arrivée de Final Fantasy XIV doit marquer le début d’une nouvelle idylle entre l’éditeur japonais et le fabricant de Xbox. Depuis le début de la génération, Square Enix s’était surtout rapproché de Sony pour lancer plusieurs jeux en exclusivité sur la PS5, privant la Xbox d’une franchise importante du jeu vidéo.

Proposer la meilleure version du jeu sur Xbox

La présentation de la version Xbox a été faite en même temps que l’annonce de Final Fantasy XIV Dawntrail, la prochaine extension du MMORPG, 10 ans après sa renaissance. Cette extension doit marquer un renouveau pour le jeu avec notamment une refonte graphique. Le jeu de Square Enix a commencé sa vie sur PlayStation 3 et commence sérieusement à accuser son âge face aux jeux sortis en 2023 (même si on peut en trouver certains hideux).

Les joueurs Xbox pourront donc commencer leur aventure au printemps 2024, quelques mois avant le lancement de Dawntrail — attendu pour l’été. Sur scène, Phil Spencer a promis que les Xbox Series X et S auraient le droit à la meilleure version possible du jeu (temps de chargement rapides, graphismes en 4K sur Xbox Series X). Elles pourront en tout cas bénéficier de la nouvelle version d’essai du jeu.

À partir de la fin d’année, il sera en effet possible d’essayer gratuitement Final Fantasy XIV sans limite de temps avec ses deux premières extensions, Heavensward et Stormblood. Des centaines d’heures gratuites qui mèneront aux extensions Shadowbringers et Endwalker, toujours payantes. Elles ont permis au MMORPG de devenir la star du genre, et pour de nombreux fans, le meilleur épisode de la franchise.

