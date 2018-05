De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films, documentaires et standups qui débarquent sur Netflix en juin 2018, et que nous attendons le plus.

Chaque mois, Netflix met désormais en ligne plus d’une cinquantaine de nouveaux contenus sur sa plateforme française. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer donc une sélection large mais éditorialisée des programmes à venir sur Netflix, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité.

Les productions sont classées par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici.

Séries Les séries

The Flash, saison 3 — 1er juin

Alors que la saison 4 du super-héros plus rapide que l’éclair vient de se terminer sur The CW, le troisième volet est en ligne sur Netflix. Avis aux amateurs de série de super-héros un peu cheap mais touchante.

Crazy ex-girlfriend, saison 2 — 4 juin

Ce n’est pas une série originale de Netflix, mais c’est l’une des plus intéressantes à suivre sur la plateforme ! La série de Rachel Bloom déconstruit les notions de « cool » grâce à sa série musicale aussi drôle que prenante.

Sense 8, épisode final — 8 juin

Les nombreux héros de Sense8 auront le droit à une fin haut en couleur, le 8 juin, sous forme d’un long épisode de 2 heures. Netflix a donné le feu vert pour cet épisode supplémentaire après que de nombreux fans se sont indignés de l’annulation (la plateforme préfère dire « conclusion de l’histoire ») de leur série préférée.

The Ranch, partie 5 — 15 juin

Ashton Kutcher. La campagne. Un ranch. Beaucoup d’hommes. C’est vous qui voyez, on ne va pas vous juger.

Luke Cage, saison 2 — 22 juin

Le retour de la série originale de Netflix, Marvel’s Luke Cage, au départ présenté comme un spin-off de Jessica Jones, est très attendu des fans. Où l’on retrouve la même esthétique moite et une bande-originale complètement dingo, alors que Luke devra affronter un méchant à sa hauteur, capable de lui faire mal à mains nues.

Suits, saison 7 (partie A) — 24 juin

On connaissait les « partie 1 » et « volume 1 » : Netflix innove à nouveau dans la sémantique avec une « partie A », proposée cette fois pour la septième saison de Suits (elle-même diffusée en deux parties sur USA Network, puis sur la plateforme américaine de SVOD).

Glow, saison 2 — 29 juin

Elle n’avait pas fait grand bruit, pourtant la série avec Alison Brie mérite amplement sa deuxième saison. Au milieu des mastodontes qui sortent le même mois, elle se veut divertissante et plus fine que ce que l’on pourrait croire, montrant le cheminement d’une héroïne ni vraiment cool, ni vraiment détestable. Un genre qu’on avait rarement vu sur le petit écran.

Documentaires Les documentaires

13 Novembre : Fluctuat Nec Mergitur — 1er juin

Après des mesures très strictes pour éviter les fuites, Netflix met en ligne le 1er juin le documentaire Fluctuat Nec Mergitur sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Il a été réalisé par Gédéon Naudet et Jules Naudet, deux Français connus pour avoir réalisé un documentaire sur les attentats du 11 septembre 2001. Après les attentats en France, les deux hommes, qui habitent aux États-Unis, sont revenus dans l’urgence pour filmer Paris, ses victimes et ses survivants.

Queer eye, saison 2 — 15 juin

Documentaire ou série ?Queer Eye tient plus de la fiction que de la réalité, mais la mise en scène tient à donner une vision globale de l’état de l’Amérique actuelle, des villes aux campagnes, et de tous les milieux sociaux.

Films Les films

The Artist — 1er juin

Le film de Michel Hazanavicius qui a propulsé Jean Dujardin sur la scène internationale arrive enfin sur la plateforme.

Ali’s Wedding — 8 juin

La « première comédie romantique musulmane » vient d’Australie et montre les déboires d’Ali, un jeune homme qui prend constamment les mauvaises décisions en essayant toutefois de faire du mieux qu’il peut.

Les Gardiens de la Galaxie — 13 juin

L’un des meilleurs films de Marvel Studios sera bientôt disponible sur la plateforme de SVOD ! Pour résumer notre joie en trois mots : Groot Groot Groot.

Petits coups montés — 15 juin

Si vous êtes en mal de comédies romantiques avant l’été, celle-ci devrait faire l’affaire.

Dessins animés Les dessins animés

Les enquêtes de Toby et Teri — 6 juin

Une nouvelle série originale de Netflix avec un frère et une sœur ours qui mènent l’enquête…

Voltron – Le Défenseur légendaire, saison 6 — 15 juin

Harvey Street Kids — 29 juin

Un autre dessin-animé 100 % original mais qui n’a pas encore de bande-annonce.