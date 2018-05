La plateforme de vidéo à la demande en streaming a donné le feu vert à une troisième production « Prime Original » au Mexique, qui sera centrée sur la vie du footballeur Diego Maradona.

Amazon Prime Video a annoncé avoir « donné le feu vert » au développement d’une série mexicaine sur la vie du footballeur Diego Maradona, dans un communiqué diffusé le 17 mai 2018.

« La production internationale promet de retracer pour le public le parcours de l’ancien joueur, du début de sa vie à sa carrière prolifique, de son pays d’origine, l’Argentine, à sa carrière à Barcelone, Naples et Séville, et fera la chronique du rôle clé qu’il a pu jouer dans la direction de son équipe nationale dans la course au trophée de la Coupe du monde de 86 au Mexique », détaille le communiqué.

Amazon étoffe son catalogue de contenus originaux

Il s’agira de la troisième production originale de la plateforme de SVOD d’Amazon au Mexique. La série sera produite par BTF Media, en association avec Dhana Media et Raze, et diffusée aux abonnés Amazon Prime, qui ont accès à Prime Video.

Amazon Prime Video est la plateforme de SVOD du géant e-commerce. A l’image de Netflix, on y trouve des séries, films et documentaires anciens, mais aussi des productions originales. Mais là où Netflix produit aujourd’hui des centaines de nouveaux contenus originaux par an, Amazon enclenche plus timidement la machine. Si elle a quelques séries reconnues comme The Man in the High Castle ou Transparent, son produit d’appel reste pour l’instant son émission The Grand Tour, avec les anciens présentateurs de Top Gear.

Mais le géant de la tech développe de plus en plus son catalogue d’originaux. Début février, la plateforme a ainsi annoncé le tournage sa première série exclusive française, Deutsch-Les-Landes, par les scénaristes de Bienvenue chez les Ch’tis. Amazon Prime Video est accessible en France depuis fin décembre 2016.

La veille de cette annonce, on apprenait que le joueur avait signé un contrat de trois ans en tant qu’entraineur d’un petit club biélorusse, Dinamo Brest. Soit.