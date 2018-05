Vous avez toujours rêvé de posséder le double maléfique de BB-8 ? C'est le moment de tenter votre chance en participant à notre concours Instagram ! Vous serez alors peut-être le futur propriétaire machiavélique de ce petit droïde malfaisant.

Qui dit 4 mai dit journée Star Wars. Pour fêter l’événement comme il se doit, nous avons décidé de dédier notre tout premier concours Instagram à la saga de tous les succès. Le choix s’est porté sur le jouet connecté BB-9E de Sphero, qui plaira certainement aussi bien aux fans de la première heure qu’aux plus jeunes.

Le droïde noir a fait son entrée en scène dans le dernier film Star Wars sorti en salles en décembre 2017, Star Wars : Les Derniers Jedi. Sphero, le constructeur, avait présenté cette petite sphère sombre à l’occasion de l’Internationale Funkausstellung de Berlin, soit avant la sortie du film. Malgré son design machiavélique, impossible d’y résister.

Le BB-9E de Sphero fait environ 9 centimètres de haut et 7 centimètres de large et est entièrement télécommandable via votre smartphone. Il s’utilise à l’aide d’une connexion Bluetooth et sa batterie garantit plus d’une heure de jeu.

Pour participer, c’est très simple : il vous suffit de suivre notre compte Instagram et de liker le post ci-dessous. Vous avez jusqu’au 10 mai pour participer. Bonne chance à toutes et à tous ! Que la force soit avec vous.