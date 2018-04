Fleur Labrunie - il y a 5 heures Pop culture

Nintendo prévoit son deuxième jeu sur mobile pour cet été. Un RPG haut en couleur et vraisemblablement rempli de dragons, une recette qui ne peut que fonctionner. La société Cygames accompagnera Nintendo dans l'aventure.

Nintendo vient d’annoncer son partenariat avec la société Cygames, spécialisée dans le développement des jeux sur mobile, pour le désormais nommé Dragalia Lost. Cet action-RPG devrait sortir cet été au Japon et dans d’autres pays d’Asie, une sortie pour l’Amérique du Nord et l’Europe étant également prévue.

Une nouvelle tentative sur le marché mobile

Annonces et nouveautés pleuvent chez Nintendo. Après le communiqué de son bilan fiscal et nouveau président, la multinationale japonaise introduit son prochain jeu sur mobile qu’une vidéo est venue dévoiler. Espérons tout de même que Dragalia Lost rencontre plus de succès que Miitomo, fermée en janvier 2018, ou même que Super Mario Run.

Peu d’informations circulent sur le jeu, on sait cependant qu’il sera free-to-play, ce qui constitue un choix logique pour Nintendo. Par ce partenariat, Nintendo acquiert également 5 % du capitale de Cygames.

Une phrase de pré-inscription est ouverte pour les résidents du Japon, Taïwan, Hong Kong et Macao, à l’issue de laquelle vous recevrez certains avantages. Il est aussi possible de suivre le compte Twitter dédié à l’application.

Nintendo ne compte pas s’arrêter là puisqu’un autre jeu sur mobile est prévu pour l’année suivante, impliquant son personnage phare Mario.