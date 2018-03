Par un communiqué de presse, Activision vient de confirmer l'existence de Call of Duty: Black Ops 4, quatrième opus de la franchise.

Mise à jour du 8 mars 2018 : c’est officiel, le prochain Call of Duty sera le quatrième épisode de la franchise Black Ops. Call of Duty : Black Ops IIII sera dévoilé le 17 mai et sortira le 12 octobre sur PC, PS4 et Xbox One. Comptez sur nous pour vous tenir au courant.

Ah bon ben voilà. Call of Duty IIII. Du coup, vous pensez que le joueur de la NBA participait à une opération de comm’ ?https://t.co/NcwwtFHf43 pic.twitter.com/ZuLDXbKeX4 — Numerama (@Numerama) March 8, 2018

Et oui, il semblerait donc que l’apparition remarquée du joueur de basket de la NBA ait été un coup de pub.

Article original : Alors que le prochain Battlefield, numéroté V, est bien parti pour nous faire revivre la Seconde Guerre mondiale, marchant sur les traces historiques de son prédécesseur, le futur Call of Duty reviendrait aux conflits modernes et fictifs. En cette année 2018, c’est Treyarch qui est aux commandes du blockbuster édité par Activision et, selon plusieurs sources de différents confrères (Eurogamer et Kotaku notamment), les joueurs auront droit à une suite pour Black Ops. Une information peut-être confirmée par un mystérieux logo arboré sur le casque d’une star NBA. Si c’est avéré, on peut parler de coup de communication osé.

The Beard has arrived, and he's ready for battle with the Thunder. pic.twitter.com/ky3E8TK9Hy — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 7, 2018

Call of Duty : Black Ops IIII (et pas 4 ni IV)

La nuit dernière, les Houston Rockets et le Thunder d’Oklahoma City s’affrontaient à l’occasion d’un choc NBA. Juste avant la rencontre, le probable futur MVP de la saison régulière James Harden s’est montré avec une casquette frappée d’un logo rappelant celui de Call of Duty : Black Ops III, mais avec un bâton en plus. Il pourrait donc s’agir d’un teasing pour Call of Duty : Black Ops IIII, d’autant que le basketteur portait une tenue camouflage (ce qui ne peut pas totalement être un hasard). L’indice a d’ailleurs été confirmé par une source de Kotaku.

Ce ne serait pas la première fois qu’un sportif de haut niveau participe d’une manière ou d’une autre à la saga d’Activision. Dans Call of Duty : Infinite Warfare, le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton et le champion MMA Conor McGregor faisaient carrément partie du casting. Peut-être que James Harden aura lui aussi droit à son personnage modélisé dans le futur opus, les développeurs ayant pris l’habitude de faire appel à des stars pour nourrir leurs histoires (Kit Harington dans Infinite Warfare, Josh Duhamel dans WWII ou encore Kevin Spacey dans Advanced Warfare).

On notera que ce quatrième opus pourrait bien aller à l’encontre des règles des chiffres romains en ne s’appelant pas Black Ops IV, sans doute en vue de conserver la même identité visuelle.