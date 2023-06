Activision a décidé de retirer de Call of Duty les objets virtuels proposés par un streamer dans le jeu, après ses propos LGBTphobes. Les joueurs se divisent sur la question.

« Ils devraient laisser les petits enfants tranquilles. C’est ça le vrai problème ». C’est par ce tweet, publié le 7 juin, que le streamer Nickmercs a suscité la controverse sur les réseaux sociaux. L’Américain suivi par plus de 4 millions de personnes sur YouTube a commenté un affrontement entre des manifestants pro-LGBT et d’autres anti-LGBT, devant une école américaine où se tenait un débat sur la reconnaissance du mois des fiertés.

Ses propos se sont rapidement fait remarquer et ont suscité colère et indignation, jusqu’aux bureaux d’Activision. Pour affirmer son opposition, l’éditeur a pris la décision de supprimer le bundle appelé « NICKMERCS Operator » dans le jeu Call of Duty. Dès le lendemain, tous les skins (les habits virtuels) conçus par ce streamer (suivi par plus de 4 millions de personnes sur Youtube) ont disparu des boutiques de Call of Duty : Modern Warfare II et Call of Duty : Warzone.

They should leave little children alone. That’s the real issue. — FaZe Nickmercs (@NICKMERCS) June 7, 2023

La décision d’Activision n’a pas fait l’unanimité dans la communauté Call of Duty. Plusieurs streamers reconnus ont pris position en faveur du fondateur du FazeCla, comme Timthetatman. Le Youtubeur aux 4,95 millions a par exemple demandé à Activision de retirer le bundle qu’il a lui aussi conçu, « en soutien » de son ami.

D’autres streamers habitués des controverses ont aussi apporté leur soutien à Nickmercs. C’est le cas de Dr Disrespect, véritable aimant à problèmes, qui a désinstallé Call of Duty en direct en réponse au retrait des skins de Nickmercs par Activision. S’il avance que « le Call of Duty de cette année est le pire de la franchise », il se justifie aussi par le fait que « cette décision de l’équipe marketing de COD est difficile à digérer ». Il exige même « des excuses publiques ou qu’ils rétablissent son forfait pour que j’envisage de jouer à nouveau à Call of Duty.»

Dans le même temps, d’autres streamers ont réagi ironiquement aux propos de Nickmercs. Le Youtubeur Actingliketommy a par exemple remercié Nickmercs d’ « encourager les jeunes joueurs qui détestent les homosexuels à s’adresser plus ouvertement aux gens, avec des insultes homophobes et autres » et « d’apporter plus de compassion dans le monde. »

An an ally to the LGBTQ, I appreciate what you’ve done to embolden young gamer kids who actually do hate gay people to address people more openly with homophobic slurs and such, now that they believe ur one of them. Thank you for bringing more compassion into the world — actingliketommy (@actingliketommy) June 9, 2023

Les excuses ? Nickmercs ne connait pas ce terme

Pour l’instant, Activision ne s’est pas exprimé sur le soutien de certains streamers pour Nickmercs. Mais il est peu probable que l’éditeur cède face à ces quelques joueurs. Surtout, Activision a notamment réaffirmé son attachement à « célébrer la fierté » avec ses employés et sa communauté.

Un des skins inventés par le streamer // Source : Nickmercs

De son côté, Nickmercs s‘est exprimé dans un live au cours duquel il dit réfuter les accusations de pensées anti-LGBT, mais il ne compte pourtant pas retirer son tweet. Il a également ajouté : « Je pense simplement que je veux être celui — et ma femme veut être celle — qui parle à mon enfant de ce genre de choses ». Il s’est aussi contenté d’un tweet dans lequel il remercie ceux qui le « soutiennent », qui partagent sa « position de nouveau père et qui reconnaissent l’amour » qu’il dit avoir « pour tous ». Surtout, il explique qu’il n’y a « pas de haine dans ce cœur ».

Ce n’est, de toutes façons, pas la première fois qu’il se fait remarquer pour ses positions. En 2022, il avait par exemple tenté de lancer un évènement sans masque à la TwitchCon de San Diego, qui exigeait pourtant de porter un masque et d’être vacciné ou testé négatif au Covid-19.

