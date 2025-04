Lecture Zen Résumer l'article

Ian McDiarmid, acteur dont la notoriété s’est forgée en enfilant le costume de l’empereur Palpatine dans la saga Star Wars, a révélé qu’il a existé l’hypothèse d’une série centrée sur son personnage. Le projet a été abandonné.

Si vous avez vu les trois trilogies de films Star Wars articulées autour de la famille Skywalker, alors vous savez que le grand méchant de l’histoire n’est pas Dark Vador : la vraie menace s’appelle Palpatine, présent dès l’épisode 1 et revenu par surprise dans l’épisode 9 (avec une justification qui peine à convaincre). Également connu sous le nom de Dark Sidious, ce seigneur Sith représente le mal absolu, sans réelle nuance.

Il n’est donc pas étonnant de voir poindre l’évocation d’une série centrée sur l’empereur Palpatine, un vieux projet aujourd’hui avorté, mais dont l’acteur Ian McDiarmid a bien voulu parler dans les colonnes de Variety, le 26 avril. À l’occasion des 20 ans de la sortie de Star Wars: La Revanche des Sith, il a bien voulu se prêter au jeu des confidences, en dévoilant quelques contours du scénario de la série.

La série Star Wars sur Palpatine aurait fait la lumière sur Dark Plagueis

Idée de George Lucas, le créateur de la saga, la série sur l’empereur aurait fait la lumière sur certains éléments du son passé. Il y aurait notamment eu des explications sur sa relation avec son ancien maître, Dark Plagueis, un seigneur Sith particulièrement puissant, dont Palpatine raconte la légende à Anakin Skywalker pour l’amener vers le côté obscur de la Force. Dark Plagueis, apparu furtivement dans la série The Acolyte, est connu pour avoir défié la mort elle-même.

Quand on lui demande ce qu’il sait du récit envisagé alors, Ian McDiarmid précise qu’il aurait mis en avant « l’histoire de Dark Plagueis le Sage. Il est évident que mon personnage a tué Plagueis dans son évolution pour devenir Palpatine. Mais, au-delà de ça, je ne sais rien. Avec George, on ne parle pas beaucoup. Vous arrivez et vous tournez. »

Palpatine dans L’Ascension de Skywalker. // Source : Capture YouTube

Palpatine fut l’élève de Dark Plagueis, qu’il assassina dans son sommeil. La série aurait donc dû servir à mieux saisir les motivations du futur empereur de la galaxie. D’autres éléments scénaristiques auraient été intéressants à envisager, comme sa descendance. Après tout, dans la troisième trilogie, on apprend que Rey est sa petite-fille.

Dans une interview parue sur VentureBeat en 2016, Cory Balrog, directeur du jeu vidéo God of War, révélait d’ailleurs à ce sujet : « Quand je travaillais chez Lucasfilm, j’ai pu lire les scripts de la série Star Wars annulée. C’était la chose la plus incroyable que j’ai pu lire. Je tiens énormément à l’empereur. Ils ont fait de lui un personnage sympathique trompé par une femme sans cœur. Elle était une gangster extrême et l’a totalement détruit comme personne. J’ai presque pleuré en lisant ça. »

Rien ne dit que c’est ce scénario qui aurait été retenu, si le projet avait pu se poursuivre. Mais cela traduit la volonté de Lucasfilm d’épaissir un peu plus certains personnages iconiques, à travers des films, comme le long-métrage sur Han Solo, ou bien des séries télévisées, à l’image de celle dédiée à Obi-Wan Kenobi.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama