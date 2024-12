Lecture Zen Résumer l'article

Epic Games a lutté aux États-Unis pour que les magasins d’applications ne soient pas préinstallés sur les smartphones au nom de la concurrence déloyale. Le studio retourne sa veste en faisant préinstaller son Epic Games Store sur certains smartphones Android.

L’opérateur Telefónica va préinstaller l’Epic Games Store sur tous les smartphones Android qu’il vend. Il a signé un « partenariat à long terme » avec Epic Games. De quoi permettre à ce dernier de faire de la concurrence au Play Store de Google, sur son propre terrain : celui d’Android.

L’Epic Games Store préinstallé sur des smartphones Android

Telefónica est présent au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne ainsi qu’en Amérique latine. C’est l’un des opérateurs les plus importants du monde, qui possède aussi O2, Movistar et Manx Telecom, avec des dizaines de millions d’abonnés. Au-delà de la simple préinstallation, Telefónica envisage d’apporter plus d’avantages aux joueurs mobiles, comme il le dit dans son communiqué de presse. En 2020, il était devenu possible de payer ses V-Bucks (la monnaie virtuelle de Fortnite) via sa facture téléphonique.

L’Epic Games Store sur smartphone. // Source : Epic

Dorénavant, l’Epic Games Store sera installé sur tous les smartphones vendus par l’opérateur, notamment les modèles de Samsung. Ce qui permettra d’installer et de mettre à jour Fortnite facilement, sans devoir télécharger un fichier APK. Un fonctionnement plus simple et qui retire une barrière à l’entrée pour les utilisateurs. Le Play Store sera lui aussi toujours préinstallé sur ces smartphones.

Epic Games a gagné une bataille contre Google

Comme l’a rappelé The Verge, Epic Games avait gagné sa bataille juridique contre Google. Un tribunal fédéral avait reconnu que Google détenait un monopole illégal avec le Play Store et son service de facturation Google Play. Par ailleurs, il avait été démontré que Google avait tout fait pour que les fabricants de smartphones et les opérateurs ne préinstallent pas de jeux Epic Games ou l’Epic Games Store.

Fortnite // Source : Epic Games

Si la version Android de l’Epic Games Store est disponible depuis plusieurs années, le magasin n’est toujours pas disponible sur le Play Store. Quant à iOS, Fortnite et l’Epic Games Store ont débarqué sur iPhone cet été dans l’Union européenne, grâce au Digital Markets Act. Néanmoins, il sera impossible pour la boutique d’arriver préinstallée sur les téléphones d’Apple via les opérateurs.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+