CD Projekt Red doute de parvenir à faire mieux que The Witcher 3: Wild Hunt avec The Witcher 4, suite prévue pour un horizon lointain. Le studio polonais reste néanmoins confiant.

Peut-on faire mieux qu’un chef-d’œuvre reconnu par des millions et des millions de personnes à travers le monde ? C’est l’Everest qui attend CD Projekt Red avec The Witcher 4, qui tentera de marquer autant les esprits que The Witcher 3: Wild Hunt et, idéalement, de le dépasser.

Un challenge qui s’avère être une source d’inquiétude au sein du studio polonais. Preuve en est avec la prise de parole de Philipp Weber, directeur narratif senior, dans les colonnes de GamesRadar le 28 juillet.

Une phrase résume la pression qui traverse le studio : « Je me dis souvent, ‘Comment allons-nous faire ?’ ». Pour autant, l’intéressé dit ne pas voir « les jeux vidéo d’une manière mathématique. » L’appréciation d’une œuvre est avant tout subjective et certains pourront préférer The Witcher 3: Wild Hunt à The Witcher 4. C’est ainsi et ce n’est en rien un problème. CD Projekt doit juste tout faire pour concevoir le meilleur jeu possible.

Comment faire mieux que The Witcher 3 ?

Côté subjectivité, justement, Philipp Weber révèle que son épisode préféré n’est pas The Witcher 3: Wild Hunt, mais The Witcher : « Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes avec lui, mais je l’adore », a-t-il admis, pour illustrer que d’autres choses peuvent entrer en ligne de compte. The Witcher 4 sera vraisemblablement — et mathématiquement — un meilleur jeu que The Witcher 3: Wild Hunt (d’un point de vue graphique, déjà), mais cela ne veut pas dire qu’il le sera aux yeux de quelques fans.

Concernant la vision de ce que doit être The Witcher 4, Philipp Weber résume par ailleurs : « Je pense que la manière dont nous voulons honorer l’héritage de The Witcher 3 est de reprendre l’approche que nous avions pour The Witcher 3 — comment faire un jeu, comment prendre soin des choses, comment raconter des histoires — et de la conserver. »

« Dans le même temps, il y a de nouvelles questions auxquelles nous voulons répondre, car cela doit être une vraie suite, pas seulement une redite du passé. Je pense qu’il faut trouver ce mix saint entre tenter des nouvelles choses et faire honneur à ce qui est déjà là, sans chercher à le battre à tout prix », a-t-il ajouté.

The Witcher 3: Wild Hunt a gagné plus de 800 récompenses et distinctions depuis son lancement en 2015, y compris celui de jeu de l’année lors de la cérémonie des Game Awards. C’est un record, même si Elden Ring le bat dans la catégorie la plus prestigieuse (celle du jeu de l’année, justement). Sur Metacritic, le RPG affiche un score de 92 sur 100, auréolé du macaron « Must-play ». Voilà pourquoi CD Projekt Red sait qu’il sera difficile de faire mieux, et c’est une bonne façon de se retirer de la pression.

