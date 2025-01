Lecture Zen Résumer l'article

Le magazine Empire révèle deux concept arts d’Avatar 3 : Fire and Ash. L’occasion pour le cinéaste James Cameron de présenter deux peuples introduits dans cette suite de la saga culte.

« Je pense qu’on avance bien », déclare James Cameron dans le dernier numéro du magazine américain Empire, publié en janvier. Le film Avatar 3 : Fire & Ash est prévu pour la fin d’année 2025, en décembre. Si la saga est habituée aux reports, le réalisateur semble cette fois-ci très confiant sur cette sortie : à ce stade de post-production, le nombre de plans parachevés est deux fois supérieur par rapport à Avatar 2, au même moment de la fabrication.

L’occasion, donc, de dévoiler des images du film, qui sont plus précisément des concept arts — des créations qui orientent la direction artistique du film. Ainsi, même si ces images ne sont pas des photos issues d’Avatar 3, elles en donnent un tout premier aperçu (malheureusement pas disponible en haute définition pour l’heure).

Le clan des cendres dans Avatar 3

Après la thématique de la forêt et de la terre dans le premier opus, puis celui de l’eau dans Avatar 2, la suite Avatar 3 explorera les forces du feu et du vent… à travers un peuple de guerriers et un peuple de marchands.

Dans ce premier concept art (ci-dessous) révélé par Empire, on voit le clan des cendres (Ash Clan). Il est dirigé par Varang, interprétée par Oona Chaplin, la cheffe d’un peuple « qui a traversé des épreuves incroyables. Elle est endurcie par tout cela », détaille James Cameron à Empire. « Elle est prête à tout pour eux, même à faire des choses que nous considérerions comme maléfiques. »

Le clan des cendres, Ash Clan. // Source : Disney/Empire Magazine

Avec ce peuple, le cinéaste entend dépasser l’habituelle dichotomie de la saga entre les humains méchants et les Na’vi gentils. Varang sera « une ennemie, un personnage contradictoire. »

Ce second concept art représente quant à lui une tout autre tribu : les marchands de vent (Wind Traders).

Les marchands de vent, Wind Traders. // Source : Disney/Empire Magazine

« Ce sont des commerçants nomades, équivalents aux caravanes de chameaux de la route des épices au Moyen Âge », indique James Cameron. Comme les Na’vi, ils vivent en symbiose avec leurs créatures.

Dans l’interview, James Cameron fait un peu de teasing en indiquant qu’il compte nous emmener dans des lieux et de retournements auxquels on ne s’attend pas. Avec une promesse : l’audace.

Pour une bande-annonce, en revanche, il faudra vraisemblablement être patient. Pas avant cet été. Rappelons que Sam Worthington et Zoe Saldaña seront bien entendu de retour dans Avatar 3.

Pour aller plus loin Avatar 2 La Voie de l’Eau : critique sans spoiler du chef-d’œuvre écologique

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+