Ubisoft a fait un point d’étape concernant les évolutions à venir dans Assassin’s Creed Shadows. La grosse extension baptisée Traque sur Awaji sera disponible le 16 septembre.

Ubisoft n’a pas fini d’enrichir Assassin’s Creed Shadows, son gros jeu de l’année. Comme attendu, le jeu d’action/aventure, sorti en mars et qui a franchi le cap des 5 millions de joueuses et de joueurs, va faire le plein de nouveautés ces prochaines semaines. Dans un communiqué publié le 24 juillet, la feuille de route de l’été a été dévoilée et conduira les fans jusqu’à la sortie, le 16 septembre, de l’extension Traque sur Awaji.

Les différents changements prévus pour Assassin’s Creed Shadows seront proposés dans un laps de temps assez court. Stratégiquement, un tel calendrier est malin, car Sony lancera, début octobre, un certain Ghost of Yotei — dont les similitudes avec Assassin’s Creed Shadows sont évidentes. En proposant un gros contenu avant, Ubisoft offre de meilleures chances à son jeu, tout en lui permettant d’occuper l’espace médiatique en amont de l’arrivée d’un concurrent direct.

Toutes les nouveautés prévues dans Assassin’s Creed Shadows ces prochaines semaines

Ubisoft a entendu la communauté : Assassin’s Creed Shadows va bel et bien bénéficier d’un mode New Game Plus, pour relancer une partie en conservant toute sa progression. C’est une petite victoire pour les fans puisque Assassin’s Creed Valhalla n’a jamais connu cette opportunité, en dépit d’un nombre incalculable de mises à jour depuis 2020.

Le New Game Plus sera disponible à compter du 29 juillet, à condition d’avoir terminé la dernière mission de l’histoire. En recommençant avec son personnage, on conservera même le niveau de son Repaire, son équipement et ses points de compétence. On pourra choisir de repartir depuis l’introduction ou depuis le moment où Naoe hérite de la propriété du Repaire.

La feuille de route estivale d’Assassin’s Creed Shadows. // Source : Ubisoft

Pour accompagner ce changement, les développeurs augmenteront le niveau maximum que l’on peut atteindre — de 60 à 80. Ce qui aidera à s’attaquer aux défis les plus corsés du jeu

Début septembre, Assassin’s Creed Shadows recevra une mise à jour centrée sur la qualité de vie. Au programme : dévoilement de la carte du monde (après avoir synchronisé les points de vue d’une région), possibilité de choisir l’heure de la journée, amélioration de la forge, évolution du Repaire, framerate illimité dans les cinématiques (PC uniquement) et divers contenus gratuits.

Enfin, le 16 septembre, il sera possible de se lancer dans l’extension Traque sur Awaji, qui compilera plus de dix heures de jeu avec une nouvelle région à explorer et un nouveau chapitre de l’histoire à découvrir. Pour rappel, elle est offerte à toutes les personnes ayant précommandé Assassin’s Creed Shadows.

